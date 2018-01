Prince Harry et Meghan Markle : Un baby boy l'été prochain ? Prédictions...

Chez les bookmakers, les paris sur le sexe et les prénoms du troisième enfant dont est enceinte la duchesse Catherine de Cambridge ont de la concurrence : alors que le prince Harry et Meghan Markle préparent leur mariage, la conception de leur premier enfant est déjà dans les esprits. Surtout dans celui de la voyante anglaise Paula Roberts.

Faisant fi de la physionomie "so 1997" du site Internet de l'extralucide Paula (avouez que ça n'est que modérément engageant, déjà) et du bric-à-brac de ses révélations, le New York Post s'est fait un plaisir de relayer ses prédictions tous azimuts concernant le starsystem (solaire). "Harry et Meghan annonceront une grossesse - un garçon - en août" est la première d'entre elles. Vous voilà prévenus. Cela étant, vu la vitesse à laquelle le fils du prince Charles et l'ex-star de la série Suits se sont enamourés, puis fiancés au bout de seize mois de romance (le 19 mai 2018, ils deviendront mari et femme moins de deux ans après leur première rencontre), ils pourraient lui donner raison.

Et si Paula Roberts voit juste, ce ne serait pas la seule bonne nouvelle de l'année : destitution de Kim Jong-un et "leeeent essor de la démocratie en Corée du Nord", engagement puissant d'Hillary (Clinton, hein ? Pas Duff ?) en faveur des droits des femmes et des enfants, projet de supertram dans le West Side... Bon, en revanche, pour l'Iran, ça fleure la guerre à plein nez et il risque bien d'y avoir un casse énorme dans une bijouterie de luxe.

Pas repue, la Page Six du quotidien new-yorkais a également sondé la boule de cristal de son medium favori, John Cohan, et alors là, sorry Jennifer Lopez : "Elle épouse Alex Rodriguez. Ça dure pas longtemps. Laissez tomber les cartes d'anniversaire." Caitlyn Jenner fera un film, Jane Fonda se lancera en politique, David Duchovny aura une nouvelle petite amie et une nouvelle série, un O.J. Simpson apaisé se mariera et fera de la télé réalité... Des prédictions ou des suggestions ? On a hâte. Et selon Frank Andrews, pas en reste d'illuminations, Brad et Angelina trouveront l'amour (mais pas ensemble), Taylor Swift se fixera avec un mec et Tom Cruise taquinera l'Oscar.

