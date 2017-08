Prince Harry et Meghan Markle : Une surprise grandiose pour terminer leur voyage

La date fatidique du vingtième anniversaire de la mort de Lady Diana se rapprochant, les vacances de l'amour du prince Harry et de sa compagne Meghan Markle touchent à leur fin. Le jeune homme, qui aime faire de belles surprises à l'actrice américaine de trois ans son aînée, semble avoir pensé à un bouquet final exceptionnel...

Le couple est parti au début du mois d'août en Afrique, au Botswana, région du monde à laquelle le prince anglais voue une profonde passion, comme sa mère avant lui. Investie de plusieurs manières dans l'humanitaire, Meghan Markle, qui avait par le passé eu l'opportunité de partir au Rwanda en tant qu'ambassadrice de World Vision Canada dans le cadre d'une action d'accès à l'eau potable, a dû apprécier ce long séjour à deux, loin de l'engouement médiatique autour de leur couple et de la difficulté de vivre une relation transatlantique, lui vivant à Londres et elle à Toronto. Barbecue dans le ranch d'un ami, exploration du delta de l'Okavango en mokoro (une embarcation traditionnelle) et camping hors des sentiers battus, ce sont des moments très authentiques que les deux jeunes gens ont vécus.

Clou du spectacle de leur escapade africaine, au cours de laquelle ils ont eu l'occasion de fêter en amoureux le 36e anniversaire de Meghan le 4 août, le prince Harry, qui aura pour sa part 33 ans le 15 septembre, aurait mis le cap sur la Zambie et les impressionnantes chutes Victoria, merveille naturelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon des médias locaux consultés par la reporter émérite Rebecca English (Daily Mail), qui a l'habitude de couvrir les actualités du duc et de la duchesse de Cambridge ainsi que du prince Harry, le jeune couple aurait dernièrement franchi la frontière à un petit poste de douane du côté du village de Kazungula, sur la rive nord du Zambèze, pour se rendre sur ce site remarquable proche de Livingstone jeudi soir, et les autorités zambiennes se seraient mises "en alerte" en raison de leur venue.

Derniers moments romantiques avant le retour... A deux vers Londres, où l'héroïne de la série Suits a déjà pris à plusieurs reprises pris ses quartiers dans le cottage de son homme au palais de Kensington, ou bien chacun de son côté ?