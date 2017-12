Prince Harry, fiancé avec Meghan Markle : "Il voulait une femme célèbre"

L'état de grâce n'aura pas duré longtemps : moins d'une semaine après l'annonce des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle, le 27 novembre 2017, les premiers fauteurs de troubles ont déjà fait entendre leur voix. "Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais", dit, après tout, la formule rituelle...

C'est d'abord la désormais ex-actrice américaine qui a fait l'objet d'un grand lavage de linge sale en public : Ninaki Priddy, qui fut "comme sa soeur" dès l'âge de 2 ans et jusqu'à l'âge adulte, a épanché sans retenue sa rancoeur envers une Meghan Markle calculatrice, stratégique dans ses relations, accusée de lui avoir tourné le dos et de s'être mal comportée lors de son divorce avec Trevor Engelson, son premier mari (2011-2013). Au coeur de ce récit acerbe dans lequel elle insinuait également que Meghan était fascinée par la famille royale britannique et que sa rencontre avec Harry ne serait pas un pur hasard, une conviction : la célébrité que lui a apportée la série Suits lui est rapidement montée à la tête et l'a changée du tout au tout. "Ce n'est plus la personne que j'ai connue", affirme ainsi Ninaki.

Harry voulait une femme célèbre

La célébrité ? C'est précisément le thème au coeur de propos visant cette fois le prince Harry, qui aurait fait de ce paramètre la condition sine qua non dans sa quête de l'âme soeur ! "Il voulait une femme célèbre, quelqu'un qui soit déjà médiatisé et qui soit capable de comprendre et de gérer tout ce qui va avec le fait d'être en couple avec un prince", a rapporté un confident de l'intéressé au Sunday Times, disant qu'Harry avait fait cet aveu quelque temps avant de rencontrer Meghan Markle. Une rencontre... organisée, puisque c'est la créatrice Misha Nonoo qui les a présentés l'un à l'autre. "Mais je ne crois pas qu'il soit allé délibérément chercher une actrice connue", tempère l'informateur.

On peut comprendre l'état d'esprit du fils cadet du prince Charles, dont les deux plus sérieuses histoires de coeur ont été contrariées par cette surmédiatisation touchant toute jeune femme entrant dans sa vie : Chelsy Davy, qui a vécu avec lui sept ans d'une relation en dents de scie (2004-2011), était notoirement indisposée par cette attention constante, "dingue, effrayante et désagréable". Idem concernant Cressida Bonas, sa compagne de 2012 à 2014, qui a longtemps fui les photographes avant d'apparaître officiellement en public avec son royal boyfriend... avec qui elle a rompu quelques semaines plus tard. Et pourtant, c'était déjà une actrice en devenir ! Depuis, elle a fait du chemin et apparaissait même en larmes dans un clip, quasi simultanément à l'annonce du mariage de Harry. Elle était également de sortie cette semaine, tout comme Chelsy d'ailleurs.

"Cela fait sens qu'il ait fini avec une célébrité... Il se sent à l'aise avec quelqu'un qui a déjà accepté la rançon de la gloire, alors que ses autres petites amies n'ont jamais réussi", remarque encore le proche en question.