Prince Harry, fier de l'héritage de Lady Diana, sacrée par la communauté LGBT

En 1987 à Londres, la princesse Diana marquait les esprits en serrant la main d'un homme séropositif lors de l'inauguration du tout premier centre médical dédié aux malades du sida. Totalement inédit à l'époque, ce geste allait changer pour toujours le regard porté sur cette maladie méconnue et stigmatisante que certains pensaient transmissible par voie respiratoire ou par simple contact.

Trente ans plus tard, Lady Di n'est malheureusement plus là pour poursuivre le combat mais son héritage est bel et bien présent. Jeudi 12 octobre, le magazine gay Attitude organisait ainsi une cérémonie de récompense en plein coeur de la capitale anglaise, profitant de cet événement pour honorer la princesse des coeurs à titre posthume. Venu récupérer le prix Attitude Legacy Award au nom de sa mère, le prince Harry, porte-parole de la cause engagé, est apparu sur scène pour prononcer un discours ému.

Ma mère savait exactement ce qu'elle faisait

"En avril 1987, ma mère était seulement âgée de 25 ans. (...) Elle ressentait déjà une grande responsabilité d'utiliser sa notoriété pour mettre en lumière les gens et les problèmes qui étaient souvent ignorés. Elle savait que le sida était l'une des choses que beaucoup voulaient ignorer et cela semblait être un défi sans espoir. Elle savait que l'incompréhension de cette nouvelle maladie était en train de créer une situation dangereuse lorsqu'elle était mélangée à l'homophobie. (...) Quand elle a serré la main d'homme de 32 ans atteint du VIH, devant les caméras, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle utilisait sa position de princesse de Galles, la femme la plus célèbre du monde, pour inciter tout le monde à s'éduquer, à faire preuve de compassion et à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide au lieu d'être repoussés", a-t-il notamment déclaré.