Prince Harry "laissé de côté" au profit de William ? Diana était déjà inquiète

Alors que les rumeurs affirmant que le prince Harry est en froid avec son frère William persistent, un nouveau témoignage avance que le cadet de Diana et Charles aurait subi l'ascendant de son aîné tout au long de son enfance, au point d'être relégué à son statut de "numéro 2" et "laissé de côté" par une partie de la famille royale. Le 10 juillet 2019, le Daily Mail a rapporté les propos d'une certaine Ingrid Seward, auteure spécialisée dans les têtes couronnées.

"La Reine Mère avait l'habitude de dire 'Viens William, viens et assis toi à côté de moi', et le petit Harry était complètement laissé de côté", raconte-t-elle. Elle ajoute alors que la princesse Diana était concernée par cette différence de traitements entre ses deux garçons. "Harry a toujours su qu'il était le numéro deux (...). D'autres membres de la famille royale étaient très conscients qu'il n'était que numéro 2. Et bien sûr, Diana était très inquiète qu'il ressente ça." Même si William, en tant que futur roi, a pu bénéficier d'attentions particulières dans son enfance, ça ne l'a pas empêché de grandir proche de son cadet. Les deux frères ont longtemps témoigné de leur complicité, et ce, jusqu'au mariage du prince Harry et Meghan Markle au printemps 2018, lorsque les premières rumeurs de tension ont émergé.

Tout serait parti des craintes de William à propos de la vitesse avec laquelle son petit frère s'est engagé avec l'ancienne actrice américaine qu'il a rencontrée à l'été 2017. Le départ du prince Harry et de Meghan Markle du palais de Kensington où ils vivaient avec les Cambridge, le fait qu'ils décident ensuite de quitter la Royal Foundation fondée par les deux frères, la mésentente supposée entre les deux duchesses ou même le sourire crispé de William au baptême d'Archie : autant d'éléments qui viennent renforcer les rumeurs. Malgré tout, la dernière apparition des Sussex et des Cambridge réunis avec leurs enfants pour un match de polo ce 10 juillet pourrait bien apaiser les ragots. Un temps du moins.