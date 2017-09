Prince Harry : Le frère de Meghan Markle l'invite à son mariage

Revoilà Thomas Markle Jr. ! S'il a fait profil bas depuis son arrestation au mois de janvier à la suite d'un différend conjugal au cours duquel, ivre, il a pointé une arme à feu sur la tête de sa compagne Darlene Blount, le demi-frère de Meghan Markle, âgé de 51 ans, revient dans l'oeil des médias pour annoncer... son mariage, avec cette même Darlene, 37 ans. Des noces auxquelles le prince Harry, compagnon officiel de sa demi-soeur, est cordialement convié !

Je veux Harry à mon enterrement de vie de garçon !

De quinze ans l'aîné de Meghan Markle (36 ans), Thomas Markle Jr. a fait cette révélation au cours d'une interview accordée au DailyMailTV, revenant sur sa mésaventure du début d'année : "Je me suis attiré des ennuis, c'était une altercation domestique et l'affaire a été classée sans même aller jusqu'au tribunal. Darlene et moi, vous savez, nous nous sommes toujours aimés. Nous sommes faits l'un pour l'autre, alors, le jour de son anniversaire, nous nous sommes fiancés." Et d'ajouter : "J'espère que le prince Harry viendra à mon mariage. Et je veux qu'Harry vienne à mon enterrement de vie de garçon. J'avais proposé de lui en organiser un vraiment bien [à Las Vegas, où Harry a légèrement perdu le contrôle par le passé, ndlr] mais je n'ai pas eu de retour pour le moment."

L'homme, déjà père de deux grands enfants, Thomas et Tyler, issus de son union passée avec Tracey Dooley (qui était venue le sortir de prison lors de son dérapage alcoolisé en début d'année), n'a en effet pas manqué de s'exprimer sur le sujet brûlant du moment : l'éventualité de fiançailles prochaines entre l'actrice vedette de la série Suits, qui se confiait récemment sur sa love story pour la première fois dans les pages de Vanity Fair, et son prince charmant, qui pourrait faire avec elle sa première apparition officielle en couple lors de la tenue dans quelques jours de ses 3e Invictus Games à Toronto, où elle réside.

Et on ne peut pas dire que Thomas Markle Jr. donne dans la subtilité ni l'élégance : "J'espère que le prince Harry va faire sa demande en mariage. Meghan est une super affaire, là, il ferait bien de sauter sur l'occasion", a-t-il déclaré. Plus sobrement et respectueusement, il ajoute : "Je ressens une certaine fierté en voyant la réussite de Meghan. C'était évident dès le premier jour qu'elle était destinée à accomplir de grandes choses. Elle a toujours été une princesse. Elle s'est comportée en tant que telle depuis toujours." Techniquement, Meghan Markle, en cas de mariage avec le prince Harry, ne deviendra pas princesse – même si la couronne tolère par commodité l'usage du terme dans des documents administratifs, comme c'est le cas pour Kate Middleton –, mais héritera d'un titre de duchesse correspondant au duché qui sera octroyé à son mari (on parle outre-Manche du titre de duc du Sussex).

Il se pourrait que Miss Markle ait fait un pas de plus vers cette option : l'actrice californienne a résilié le contrat VIP qui la liait à la filiale nord-américaine de la marque automobile Audi qui lui fournissait jusqu'alors un véhicule. Le motif ? Elle n'en aura plus besoin étant donné qu'elle compte "passer plus de temps au Royaume-Uni à partir de novembre", selon une source. Sachant que son contrat avec Suits court jusqu'en décembre, mais pas au-delà...

Super affaire pour Harry vs. Princesse Arriviste ?

Thomas Markle père, aujourd'hui âgé de 73 ans, avait eu de son premier mariage, avec une certaine Roslyn, deux enfants : Thomas junior et Yvonne, laquelle se fait maintenant appeler Samantha et est en froid avec le reste de la famille – un froid qu'elle a tout particulièrement jeté sur Meghan depuis le début de son histoire avec Harry, dressant d'elle un portrait très peu flatteur désavoué par les autres membres du clan. Après la séparation du couple en 1976, Thomas Sr. s'était installé à Los Angeles pour poursuivre sa carrière de chef éclairagiste dans le monde des programmes télévisés (notamment la série Mariés, deux enfants). C'est là qu'il avait rencontré ensuite Doria Ragland, une maquilleuse reconvertie en prof de yoga, avec laquelle il allait se marier et avoir une petite Meghan (Rachel étant son premier prénom)...

Très proche à l'époque de sa demi-soeur malgré leur différence d'âge, Thomas Markle Jr. s'en est éloigné au fil du temps, mais semble lui conserver les meilleurs sentiments : "Elle a apporté beaucoup de joie à notre famille, elle nous a rapprochés", se remémore-t-il. Raison pour laquelle il monte au créneau pour la défendre face aux attaques de Samantha, laquelle a l'intention de sortir un livre à charge, Le Journal de la soeur de Princesse Arriviste. Une pathétique tentative d'attirer la lumière sur elle en salissant la famille, selon son propre frère : "Elle a été comme ça, très négative contre toute la famille, depuis toujours pour autant que tout le monde s'en souvienne. Elle rabâche ces choses sur Meghan depuis le début et le fait visiblement pour avoir sa petite part de gloire et de richesse", dénonce Thomas Jr, qui se plaît à décrire sa famille comme un mélange de Mariés, deux enfants, Dexter et Les Simpson.