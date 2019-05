Prince Harry : Le jeune papa d'Archie évoque la perte de Lady Diana

Désormais jeune papa depuis le 6 mai 2019 avec la naissance de son premier enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, né de son mariage avec Meghan Markle, le prince Harry est sur un nuage de bonheur. Cependant, il n'en oublie pas ses missions professionnelles et trois jours après l'accouchement de sa bien-aimée, il s'est rendu aux Pays-Bas pour la conférence de presse des prochains Invictus Games, une compétition sportive créée pour les soldats blessés. Durant son déplacement, le duc de Sussex (34 ans) a rencontré un ancien membre de l'armée âgé de 31 ans, qui souhaite participer à la manifestation. Ils ont tous les deux fait une petite balade à vélo et ont pu discuter. Un échange bouleversant entre les deux hommes qui ont vécu la mort de leur maman.

Dennis van der Stroon a eu l'honneur d'avoir une conversation émouvante avec le prince Harry où ils ont abordé des sujets à la fois intimes mais universels : l'arrivée d'un enfant – sa femme est enceinte de leur premier bébé – et la perte d'un être cher. Le site de People Magazine rapporte les propos de l'ancien soldat néerlandais qui s'est réjoui de cet échange : "Nous avons parlé de ma femme, qui attend notre premier enfant, une fille, et le prince Harry m'a dit à quel point la naissance de son fils a été un moment unique, comment s'occuper d'un si petit enfant était sa nouvelle priorité. Je lui ai dit qu'il y a quelques mois, je luttais avec ma maladie mentale mais que la grossesse de ma femme m'a donné un nouveau but. Mais surtout, il m'a dit qu'il avait été bouleversé par le miracle de la vie et il réalise que son fils rend beaucoup de gens heureux. Il m'a aussi confié qu'il était très content que son garçon soit très calme pour le moment, et de ne pas faire trop de plans car on ne peut pas prévoir quand le bébé arrive."

Puis, le trentenaire a abordé la douleur qu'ils partagent, le décès de leur mère. Si Lady Diana est décédée à l'aube des 13 ans de son fils, la maman de Dennis est morte il y a cinq ans d'une maladie aux poumons. Peu après, on lui a détecté des troubles de stress post-traumatiques. "Nous avons parlé de notre vécu, celui d'avoir perdu notre maman. Il m'a dit que perdre une mère est comme ne plus se sentir en sécurité, on a besoin de cela en tant que fils et comment tout s'effondre quand on perd sa mère. À travers son travail, il a parlé à beaucoup de personnes qui ont perdu un membre de leur famille et quand il entend leur histoire, il m'a dit qu'il se sent moins seul", a expliqué le vétéran de l'armée au sujet du prince Harry, jeune papa plus touchant que jamais.