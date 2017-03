Prince Harry : Meghan Markle prête à suivre les pas de Grace Kelly pour lui ?

En 1956, la légendaire actrice hollywoodienne Grace Kelly, alors âgée de 27 ans, décidait de mettre un terme à sa carrière d'actrice pour épouser et fonder une famille avec le prince Rainier III de Monaco. Six décennies plus tard, c'est une toute autre comédienne américaine qui pourrait bien quitter les Etats-Unis pour s'installer en Europe afin de vivre pleinement son conte de fées.

Selon les informations rapportées vendredi 17 mars par le site E! News, la chérie du prince Harry, Meghan Markle, serait en effet "prête à en finir avec la série Suits" et avec "la comédie en général", si l'on en croit les déclarations d'un indiscret. Un projet qui pourrait vraisemblablement être mis à exécution, à l'heure où la presse britannique spécule de plus en plus sur des fiançailles prochaines. "Même avant de rencontrer Harry, elle songeait à se reconvertir. Elle veut se concentrer sur d'autres projets mondains qui la passionnent, comme ses activités philanthropiques", a-t-on déclaré.

A Toronto, Meghan est adorée de tout le monde

En janvier, l'actrice de 35 ans avait passé une semaine en Inde en tant qu'ambassadrice de World Vision Canada, une organisation qui soutient les femmes et les enfants des pays pauvres. Tout comme son compagnon avec lequel elle partage de nombreuses valeurs philanthropiques, Meghan Markle est aussi impliquée auprès de plusieurs associations qui la poussent à voyager régulièrement. En 2016, elle s'était entre autres rendue au Rwanda pour visiter un camp de réfugiés. Dans un article publié en novembre dernier sur son site The Tig, elle en avait expliqué ses motivations. "Ma vie bascule des camps de réfugiés aux tapis rouges, et j'ai choisi les deux parce que ces deux mondes peuvent co-exister, en réalité. Je n'ai jamais souhaité être une femme riche et sans activité, j'ai toujours voulu être une femme qui travaille. Et ce type de travail [l'humanitaire, NDLR] est ce qui nourrit mon âme, ce qui alimente mon but", avait-elle écrit.

Après avoir récemment passé plusieurs jours au côté du prince Harry pour un mariage célébré en Jamaïque, Meghan Markle est de retour à Toronto, où elle passe du temps avec ses proches et se ressource en prenant des cours de yoga. Discrète, la jolie brunette "tient à faire profil bas en ce moment", toujours selon E! News. En attendant de retrouver prochainement Harry, qui est actuellement à Londres pour honorer plusieurs engagements, la comédienne profite de son quotidien dans sa ville d'adoption. "Meghan est adorée de tout le monde à Toronto. Les gens l'aiment énormément et elle s'est vraiment impliquée dans la vie communautaire lorsqu'elle a déménagé ici pour Suits il y a quelques années. La ville l'a adoptée et elle y a sa place. Elle n'est juste pas accessible en ce moment mais elle a toujours été bienveillante et adorable avec les locaux", a conclu l'informateur.

Si elle décide bel et bien de quitter le Canada pour s'installer à Londres, aucun doute que Meghan Markle parviendra à se faire une place de choix dans le coeur des Britanniques.