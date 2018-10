Prince Harry : Son ex-bodyguard inculpé pour pédopornographie

C'est une sordide affaire qui vient de sortir outre-Manche. Selon les informations rapportées lundi 8 octobre 2018 par le Daily Mail, un ancien garde du corps du prince Harry a été inculpé pour détention d'images pédopornographiques. Plusieurs clichés mettaient également en scène des hommes ayant des rapports sexuels avec des animaux...

D'après nos confrères, Timothy Murfitt a été appréhendé par les autorités en avril dernier lorsque des policiers ont perquisitionné son domicile de Sevenoaks dans le Kent (comté du sud de l'Angleterre). Au total, quelque 10 000 images très dérangeantes de jeunes enfants et même de nourrissons ont été retrouvées sur son ordinateur et des disques durs externes. Malgré cela, l'homme de 47 ans échappe à la prison, écopant seulement de six mois de sursis et de 160 heures de travaux d'intérêt général. Le nom de Timothy Murfitt figurera également sur le registre des délinquants sexuels durant sept années.

Ancien militaire souffrant supposément de trouble de stress post-traumatique, Timothy Murfitt a expliqué qu'il n'avait ressenti aucun "désir sexuel" en regardant ces images. De ce fait, et en raison de son état mental, il a largement été épargné par le juge en charge de son dossier, Martin Huseyin. Lors du rendu du verdict, ce dernier a ainsi loué la carrière "remarquable" de l'ex-soldat. "Ceci est complètement hors de caractère. Rien de tel ne devrait se reproduire. Compte tenu de votre coopération et d'autres facteurs, je suis prêt à suspendre la peine", a-t-il déclaré selon le Daily Mail. Et de conclure : "Vous avez passé une bonne partie de votre vie à protéger les gens du mal. Vous avez eu une carrière militaire exemplaire, vous avez mis votre vie en danger. De manière tout aussi importante, vous avez consacré beaucoup de temps à la protection des soldats. Il est inapproprié et triste de finir par commettre des infractions pour lesquelles de jeunes enfants particulièrement vulnérables sont au centre de la création de ces images."

Il a absolument honte de son comportement

La procureur, Mary Jacobson, a quant à elle déclaré que le prévenu avait été coopératif et "honnête" lorsqu'il avait été interrogé par la police. "Il a déclaré avoir eu un traumatisme dû à son service militaire. Il a dit que cela ne lui donnait aucune excuse pour avoir regardé ces images", a-t-elle confié. L'avocate de Timothy Murfitt a de son côté ajouté que son client avait "absolument honte de son comportement". "Il y a un problème psychologique plus profond ici. Il a essayé d'obtenir de l'aide pour soigner son état mental, mais il n'en a pas beaucoup reçu. (...) Il y a très peu d'aide pour les soldats. C'est un cas inhabituel. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent vu dans le contexte de cette infraction. Des mesures d'atténuation uniques accompagnent ce type d'infraction. Il souffre clairement d'un trouble du stress post-traumatique."

L'histoire ne dit pas combien d'années et à quelle période Timothy Murfitt a travaillé pour l'époux de Meghan Markle.