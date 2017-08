Prince Harry : Voyage romantique en Afrique pour les 36 ans de Meghan Markle

Nouvelle étape romantique pour le prince Harry et Meghan Markle. Comme le rapportent plusieurs médias, dont le magazine People et le Daily Mail qui citent tous deux les informations du tabloïd anglais The Sun, le couple vient de quitter Londres pour s'offrir un nouveau séjour en tête-à-tête, direction l'Afrique pour un safari mémorable.

Si la destination précise n'a pas été révélée, il s'agit en tout cas d'une belle surprise pour l'actrice américaine, qui célébrait ce vendredi 4 août ses 36 ans. Déterminé à sortir le grand jeu pour fêter l'anniversaire de sa girlfriend, le frère du prince William, qui fêtera de son côté ses 33 ans le 15 septembre prochain, est particulièrement attaché à ce continent puisqu'il s'y déplace régulièrement dans le cadre de ses missions humanitaires. Il y a notamment co-fondé Sentebale, organisation non-gouvernementale qui vient en aide aux enfants victimes de la pauvreté et de la maladie au Lesotho, et oeuvre également activement pour la protection des espèces en voie de disparition.

Photographiés sur le tarmac de l'aéroport, le prince Harry et Meghan Markle étaient visiblement plus heureux et complices que jamais. Le tabloïd The Sun, aidé de la spécialiste du gotha Emily Endrews, révèle ainsi le tout premier cliché du binôme lors de son arrivée en Afrique, à la sortie de l'avion.