Prince Henrik : Le mari de la reine Margrethe rapatrié et hospitalisé

Nouvelle alerte concernant la santé du prince Henrik de Danemark : quelques mois après le diagnostic de démence rendu public en septembre 2017 par la cour, l'époux de la reine Margrethe II a été hospitalisé la semaine dernière au cours d'un séjour en Egypte, et à nouveau dans la soirée du dimanche 28 janvier 2018, à son retour à Copenhague.

Interrogé par la chaîne de télévision TV2, le chef du service de presse du palais a confirmé l'information mais s'est refusé à tout autre commentaire : "Le prince est rentré sans encombre et a été admis au Rigshospitalet [grand hôpital de Copenhague, NDLR] où il subira une série d'examens dans les jours à venir", a-t-il seulement déclaré.

Sur son site, la cour danoise indique qu'Henrik, âgé de 83 ans et retiré de la vie publique, séjournait en Egypte depuis le Nouvel An.

Le 6 septembre 2017, le palais avait révélé la démence dont est atteint le prince Henrik, né Henri de Laborde de Monpezat à Talence en Gironde et marié à la reine Margrethe II de Danemark depuis 1967. "Ce diagnostic, signalait le communiqué émis alors, implique une dégradation des fonctions cognitives du prince. Le degré de la défaillance cognitive est plus important que prévu compte tenu de l'âge du prince et peut être accompagné par des changements dans le comportement, les réactions, les capacités de jugement, la vie émotionnelle et peut ainsi affecter son interaction avec le monde extérieur." Des précisions qui pouvaient faire écho aux plus récents coups d'éclat de celui qui avait renoncé en avril 2016 à son titre de prince consort, qu'il vivait comme la grande vexation de sa vie : en août 2017, il avait ainsi choqué en exprimant son refus d'être inhumé avec sa femme dans la nécropole royale de la cathédrale de Roskilde, comme le sont traditionnellement depuis 1559 les membres de la famille royale et les couples royaux.