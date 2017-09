Prince Jackson : "J'ai essayé le moonwalk et c'était très embarrassant..."

À 20 ans, Prince Jackson, le fils aîné du regretté Michael Jackson, a retrouvé une vie à peu près normale. Le jeune homme, invité lundi 4 septembre de l'émission britannique The Morning, a fait quelques confidences...

Fils du légendaire King of Pop, Prince ne compte pas mettre ses pas dans ceux de son père et il s'en explique. "Je ne sais pas chanter, ni danser, je ne sais rien faire de tout cela. En aucun cas je pourrais faire partie de l'industrie musicale. J'ai essayé le moonwalk et c'était très embarrassant, n'en parlons pas", a-t-il blagué. Malgré son jeune âge, Prince Jackson s'est lancé dans la production vidéo. Un domaine que connaissait assez bien son père, l'un des premiers à proposer des clips extravagants et dotés de budgets conséquents. Toutefois, le jeune homme prend bien soin de se démarquer... "C'est dur de vivre dans son ombre car je fais de la production vidéo et le gros de ce domaine, c'est surtout des vidéos-clips alors beaucoup de gens pensent que je suis producteur de musique, ce que je ne suis pas du tout", dit-il.

En dépit de sa mort, Prince, comme sa soeur Paris (19 ans) et son frère Blanket (15 ans), a gardé à l'esprit les valeurs et leçons enseignées par Michael Jackson. "C'est un bon père, un modèle dans la vie, une source d'inspiration, une motivation. (...) Il nous a appris à être gentils envers les autres et envers nous-mêmes. Il nous a dit de toujours être un exemple à suivre", a ainsi raconté le jeune homme. Cela se traduit dans les faits : Prince Jackson travaille avec l'association Heal LA. qui oeuvre pour les jeunes défavorisés, victimes de violences, souffrant de malnutrition ou encore sans domicile à Los Angeles.

Thomas Montet