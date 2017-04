Prince Jackson : Son splendide tatouage en hommage à son père Michael

Prince Jackson se fait tatouer plus vite que son ombre. Quelques jours après s'être offert un tatouage assorti à celui de sa petite soeur Paris (18 ans), le fils du regretté Michael Jackson s'est fait encrer un nouveau dessin sous la peau. Sur sa page Instagram, il a publié une vidéo du nouveau tatouage imaginé par son artiste préféré, Dermagraphink.

"Merci Dermagraphink d'être resté assis neuf heures avec moi pour réaliser ce tatouage incroyablement beau. Je posterai plus de photos après", a-t-il écrit en légende d'un cliché du tatouage, dont la qualité est effectivement évidente.

Le tattoo en question n'est autre qu'un dessin de son père en train d'effectuer un de ses célèbres pas de danse, les jambes croisées et les bras levés vers le ciel. Il porte son célèbre costume noir et rouge, avec ses bretelles assorties ainsi que ses socquettes blanches. En outre, les manches de son blazer s'étendent et se transforment en ailes d'ange qui viennent entourer une croix ankh, symbole égyptien de l'immortalité et de l'éternité.

Le jeune homme de 19 ans, qui a aussi le dessin d'une armure sur le torse et d'autres symboles égyptiens sur le corps, n'est pas le seul à avoir ainsi rendu hommage à son père. La seule fille du Roi de la Pop, mort d'un arrêt cardiaque en juin 2009 à l'âge de 50 ans seulement, s'est aussi fait tatouer une phrase écrite de la main de son défunt papa sur le corps, ainsi que le dessin d'une de ses pochettes d'album.

Le petit dernier de la famille, le jeune Blanket qui vient de fêter ses 15 ans, suivra-t-il les traces de ses aînés ? Le temps nous le dira.