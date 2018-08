Prince Joachim : Ses trois fils réunis pour l'encourager, Henrik stylé !

On a beaucoup parlé, ces derniers mois, du prince Nikolai de Danemark (18 ans), aîné des quatre enfants du prince Joachim de Danemark, entre la jolie histoire d'amour qu'il vit et ses débuts de mannequin sur les podiums de Londres et de Paris. Mais son jeune demi-frère le prince Henrik aussi a du style !

Maintenant âgé de 9 ans, le fils de Joachim et de la princesse Marie de Danemark a fait une apparition discrète mais néanmoins remarquable au côté de son autre demi-frère, le prince Felix, le vendredi 3 août 2018 à l'Hôtel de Ville de Copenhague lors de la réception organisée à l'occasion du Grand Prix historique, prestigieux rallye automobile que leur père, pilote chevronné, ne manque jamais de disputer. Dans la salle, les deux garçons étaient sagement assis un rang derrière le prince Joachim et Henrik, qui a les traits fins de sa ravissante maman, se signalait par son look estival plutôt dandy, en bermuda, chemisette à rayures et panama !

Le lendemain, samedi 4 août, le prince Joachim, 49 ans, enfilait sa combinaison et se glissait au volant d'une des voitures du Team Cortina Racing sous les couleurs duquel il court pour deux jours de course sur le circuit de Bellahoej. En lice dans la catégorie Royal Pro/Am, où un compétiteur amateur - comme lui - est associé à un pilote professionnel, le fils cadet de la reine Margrethe II avait l'honneur de faire équipe avec l'ancien champion du monde de Formule 1 (1996) Damon Hill.

Mais c'est l'impitoyable "Monsieur Le Mans" Tom Kristensen, neuf fois vainqueur aux 24 Heures du Mans et également membre de l'écurie Cortina, qui s'est imposé en tandem avec l'amateur Oscar Davidsen Siesbye. Près de 40 000 spectateurs ont profité de ce week-end de sport automobile au cours duquel Joachim de Danemark a bénéficié des encouragements de ses trois fils, le prince Nikolai s'étant joint samedi à Felix et Henrik. Il ne manquait donc que la princesse Athena, 6 ans, petite dernière de la fratrie, qui devait être avec la princesse Marie.