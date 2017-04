Prince mort d'une overdose : Son stratagème pour obtenir des médicaments...

Le 21 avril 2016, Prince s'éteignait à l'âge de 57 ans Paisley Park, dans le Minnesota, sa résidence, qui est également son studio d'enregistrement. Retrouvé inconscient dans un ascenseur, l'iconique chanteur est décédé d'une overdose. Une autopsie a révélé qu'il avait succombé à une surdose accidentelle de fentanyl, une drogue de synthèse 50 fois plus puissante que l'héroïne.

Parmi les nombreux documents détenus par la justice et jamais dévoilés figure le témoignage d'un médecin proche de la star disparue réalisé sous serment dans le cadre de l'enquête. Michael Todd Schulenberg, qui avait vu Prince les 7 et 20 avril 2016, a admis auprès des autorités qu'il avait prescrit de l'oxycodone au chanteur et qu'il "avait fait la prescription au nom de Kirk Johnson pour respecter l'intimité de Prince". Un nom qui ne devait rien au hasard puisqu'il s'agissait de celui du garde du corps du chanteur. Appartenant à la famille des opioïdes, l'oxycodone est un analgésique stupéfiant très puissant dérivé de la thébaïne, prescrit pour soulager les douleurs modérées et sévères.

Ami et associé de Prince depuis les années 80, Kirk Johnson a vu ses registres d'appels épluchés par les autorités afin de voir avec qui il avait communiqué dans le mois ayant précédé la mort du chanteur. Mais voyant son nom resurgir, le médecin nie depuis avoir prescrit des opioïdes directement ou indirectement à Prince...

Dans le même temps, on apprend qu'une valise portant le nom de Peter Bravestrong a également été découverte à la résidence de Prince, contenant de multiples boîtes de pilules prescrites au même Kirk Johnson. Le nom de Peter Bravestrong n'est pas non plus inconnu puisque c'est celui que le chanteur utilisait pour voyager en toute discrétion. Lors de leur investigation, les enquêteurs sont aussi tombés sur des opioïdes dispersés un peu partout dans la résidence du "Kid de Minneapolis", stockés dans des caisses avec des ampoules et des bouteilles de vitamines.

Quelques jours avant sa mort, Prince avait été victime d'un malaise en avion, le contraignant à se poser d'urgence dans l'Illinois. L'interprète de Kiss et Purple Rain s'était vu administrer par les secouristes une dose de Narcan, médicament servant à traiter les overdoses aux opioïdes.

Olivia Maunoury