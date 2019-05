Prince Napoléon et Olympia : Le voleur de la bague de fiançailles condamné

Jean-Christophe Napoléon Bonaparte et sa fiancée Olympia d'Arco-Zinneberg ont eu une belle frayeur le 1er avril 2019. Le sac à main de la jeune femme a été dérobé à Paris, dans leur voiture non verrouillée et garée rue Dauphine, dans le 6e arrondissement. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles de 44 carats que le prince lui avait offerte lors de sa demande en mariage. Un bijou estimé à plus d'1 million d'euros, d'autant plus précieux qu'il avait été créé à partir d'un diamant ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, aïeule de monsieur. Mais les futurs époux ont eu de la chance, puisque la police a réussi à retrouver le voleur, et la précieuse bague.

"La police a mobilisé des moyens dont nous n'avions même pas l'idée, a récemment raconté le prince Napoléon à Point de vue. En croisant les données, les policiers se sont rendus sur les lieux où le malfaiteur pouvait se trouver, et ils l'ont arrêté. Il avait compris que c'était une bague de valeur, mais pas historique. Il a essayé de la vendre à deux reprises, mais les receleurs ont refusé." Comme le détaille Le Parisien ce 21 mai, le truand de 30 ans et d'origine marocaine vient d'être jugé à Paris. Il s'agit d'un certain Lofti G., bien connu des services de police.