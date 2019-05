Prince Napoléon et Olympia : Leurs fiançailles, la bague volée... Ils racontent

Spécialisée dans l'histoire de l'art et la photographie, la jolie brune de 31 ans est née à Munich et a grandi à New York : "J'aime beaucoup cette double culture que lui a donnée son éducation qui fut à a fois traditionnelle et disciplinée, très moderne et ouverte sur le monde", explique son fiancé de 32 ans, descendant de Napoléon III et oeuvrant au développement des entreprises françaises à l'international. Le couple raconte alors la demande en mariage en Suisse : "Nous étions à Prangins, dans la propriété de mes grands-parents, explique-t-il. Nous sommes partis nous promener dans la forêt au bord du lac Léman. C'était un très joli moment parce que la neige tombait dans l'eau."

Tout est bien qui finit bien

Mais les futurs époux ont eu une belle frayeur en avril dernier, lorsque la bague de fiançailles a été dérobée à Paris, dans leur voiture garée dans le 6e arrondissement : "La police a mobilisé des moyens dont nous n'avions même pas l'idée, affirme le prince Napoléon. En croisant les données, les policiers se sont rendus sur les lieux où le malfaiteur pouvait se trouver, et ils l'ont arrêté. Il avait compris que c'était une bague de valeur, mais pas historique. Il a essayé de la vendre à deux reprises, mais les receleurs ont refusé. Nous avons eu beaucoup de chance." Selon le Parisien, la bague créée avec un diamant ayant appartenu à l'impératrice Eugénie est estimée à plus de 1 million d'euros.