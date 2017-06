Prince Oscar, 1 an : Champion du monde en herbe avec son allure de hockeyeur !

Devenu le Monsieur Sport de la famille royale de Suède, le prince Daniel, ancien patron d'une société de salles de fitness, peut se réjouir : la relève est en bonne voie d'être assurée ! Premier supporter des équipes nationales et spectateur assidu des grands événements sportifs, auxquels il assiste volontiers avec sa fille la princesse Estelle (5 ans), le mari de la princesse héritière Victoria ne devrait d'ailleurs pas tarder à y initier leur jeune fils, le prince Oscar.

Le petit prince, qui fêtait au mois de mars son premier anniversaire, prenait part le 22 mai 2017 à la réception organisée au palais royal Drotthningholm, à Stockholm, en l'honneur de l'équipe de Suède de hockey sur glace. Tous les joueurs et le staff de la sélection nationale, surnommée Tre Kronor, y étaient conviés avec le trophée de champions du monde qu'ils venaient de rafler la veille à Cologne aux dépens du Canada.

En présence également de la princesse Victoria et de son frère le prince Carl Philip, les héros ont pris la pose pour une photo souvenir de ce moment royal pimenté par la participation d'Estelle, toute mignonne en rose, et Oscar, à croquer dans son maillot officiel de l'équipe. On voyait à peine le petit bonhomme émerger derrière la coupe, qui faisait plus de la moitié de sa taille ! On comprend qu'il ait semblé fasciné par cet objet clinquant...