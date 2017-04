Prince : Sa relation cachée avec une ex-candidate de The Voice

À l'approche du triste premier anniversaire de la mort de Prince, des secrets bien gardés ressortent. Décédé d'une overdose à l'âge de 57 ans le 21 avril 2016, l'interprète de Kiss et Purple Rain n'était pas célibataire au moment de sa mort.

Parmi les nombreux documents de l'enquête détenus par la justice, et révélés par People, figurent des recherches sur la vie amoureuse du chanteur iconique. C'est ainsi que l'on apprend qu'il aurait entretenu une relation de plusieurs années avec une certaine Judith Hill, qu'il aurait fréquentée de 2014 jusqu'à sa mort.

Connue pour avoir participé en 2013 à la saison 4 de la version américaine de The Voice – elle avait rejoint l'équipe d'Adam Levine avant de se faire éliminer alors qu'elle figurait dans le top 8 –, cette jeune chanteuse et compositrice de 32 ans n'a jamais caché son attachement à Prince. C'est justement à l'époque de The Voice qu'elle avait exprimé son admiration pour la star lorsque le New York Times s'était intéressé à elle et lui avait demandé : "Avec quel artiste voudriez-vous travailler?" "Prince", avait-elle répondu. Une déclaration qui était arrivée jusqu'aux oreilles du chanteur qui l'avait aussitôt contactée pour travailler avec lui dans ses studios personnels de sa résidence de Paisley Park, dans le Minnesota. Judith Hill n'avait alors pas tardé à devenir sa protégée et un peu plus.