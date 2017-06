Prince William, émouvante confession sur Diana : "Nous l'avons laissée tomber"

Bientôt vingt ans que Lady Diana a trouvé la mort à Paris, après le crash de sa voiture dans le tunnel de l'Alma. A l'approche de la commémoration du triste anniversaire, la chaîne britannique BBC1 diffusera prochainement un documentaire de 90 minutes revenant sur le destin tragique de la princesse de Galles. Son fils aîné le prince William y livre un témoignage bouleversant, dont le Dailymail reprend un extrait.

Se disant enfin prêt à se confier sur le sujet deux décennies après, l'époux de Kate Middleton a le sentiment "de le devoir" à sa maman avec son petit frère le prince Harry . "Je pense que nous avons le sentiment de l'avoir abandonnée quand nous étions plus jeunes", confesse-t-il avec émotion. Le prince William était âgé de 15 ans quand il a perdu sa maman, le prince Harry allait fêter son 13e anniversaire quelques jours plus tard. "Nous n'avons pas pu la protéger. Nous avons le sentiment que nous devons rappeler la personnalité et la personne qu'elle était. Il est de nos responsabilités de fils de la protéger", assure le duc de Cambridge, lui même papa de deux enfants, les craquants prince George (3 ans) et princesse Charlotte (2 ans).

Lors du documentaire, le prince Williams reviendra sur le moment où la mort de la maman lui a été annoncée, ce qu'il a ressenti lors de la cérémonie funéraire qui a bouleversé le monde entier, notamment lorsqu'il a suivi le cercueil de sa maman avec Harry. Le duc de Cambridge se souvient encore comme si c'était hier de l'élan de soutien du public qui l'a profondément touché. "Quand elle est morte, il y avait un tel flot d'émotion et d'amour si bouleversant, se rappelle-t-il. C'était beau en même temps et incroyable, et en y regardant en arrière, c'était extraordinaire que notre mère ait un tel impact sur tant de personnes."

Si le prince Williams s'autorise quelques confidences à 34 ans ce n'est pas sans difficulté, un sentiment que partage également le prince Harry : "Je pense qu'il ne sera jamais facile pour nous deux de parler de notre mère mais vingt ans après semble être un bon moment pour rappeler aux gens la différence qu'elle a faite, pas seulement au sein de la famille royale mais dans le monde entier."

Olivia Maunoury