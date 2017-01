Prince William et Kate Middleton : C'est officiel, ils déménagent !

La rumeur courait depuis plusieurs semaines, Kate Middleton, son époux le prince William et leurs deux enfants, le prince George et la princesse Charlotte, vont quitter le bucolique manoir d'Anmer Hall, situé à Norfolk, pour rejoindre la capitale anglaise, Londres. La duchesse et le duc de Cambridge ont annoncé la nouvelle de leur déménagement via un communiqué transmis ce vendredi 20 janvier à la presse.

"Leurs Altesses Royales aiment leur temps passé à Norfolk et cela continuera à être leur maison. A partir de cet automne cependant, le duc et la duchesse vont de plus en plus rester avec leur famille à Kensington Palace. Comme ils l'ont fait ces dernières années, leurs Altesses Royales vont continuer à accroître leur travail officiel pour le compte de la reine, ce qui nécessite que, pour les oeuvres de charité et les causes qu'ils soutiennent, qu'ils passent plus de temps à Londres", est-il indiqué. Le déménagement ne devrait cependant pas avoir lieu avant des mois.

Le prince William et Kate Middleton vivaient depuis 2013 au manoir d'Anmer Hall, cadeau de mariage de la reine Elizabeth réhabilité au prix d'un long et coûteux chantier.

Après avoir passé une année à l'école Montessori Westacre dans le Norfolk, le prince George, 3 ans et demi, intégrera un nouvel établissement à la rentrée prochaine. "Le prince George commencera l'école à Londres en septembre et la princesse Charlotte ira à la crèche où éventuellement à l'école à Londres", est-il précisé, sans que le nom de la nouvelle école du prince George ne soit dévoilé. Le très chic établissement de Wetherby - où les princes William et Harry ont été scolarisés -, est majoritairement évoqué.

Ce changement à venir n'est pas le seul pour le prince Williams. Le fils de la princesse Diana et du prince Charles quitte son poste de pilote d'hélicoptère de secours pour s'occuper à plein temps de ses occupations royales. De quoi soulager la reine Elizabeth, dont la santé s'est fragilisée ces derniers temps.

Olivia Maunoury