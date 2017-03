Prince William : Son amie Sophie Taylor espère attirer l'attention de la mode

De nombreuses personnalités ont accédé à la célébrité grâce à une relation amoureuse ou amicale. Sophie Taylor espère connaître un destin similaire : l'amie du prince William souhaite, grâce à ce dernier, relancer sa carrière de mannequin...

Sophie Taylor et le prince William se sont rencontrés à la station de ski de Verbier, en Suisse. Sophie y est employée et a été photographiée en compagnie du duc de Cambridge, touriste de passage pour un week-end entre amis. Les deux amis ont notamment skié, déjeuné et profité d'une soirée ensemble. Les images de cette nuit au Farinet, nom de la boîte de nuit où Sophie exerce le métier de serveuse, ont fait le tour du monde.

Suite à leur publication, Sophie Taylor a fait profil bas. La jeune femme est rentrée en Australie, prenant soin d'éviter les photographes locaux et étrangers à sa recherche. Elle a en revanche accepté de répondre aux questions du journal australien The Daily Telegraph. Interrogée sur l'attention médiatique dont elle fait désormais l'objet, Sophie s'est dite "mal à l'aise", mais intéressée par un potentiel retour vers le mannequinat : "Si je devais en tirer quelque chose, c'est exactement ce que j'espèrerais."

La mère de Sophie Taylor s'est également exprimée sur la relation entre sa fille et le prince William. Elle a qualifié Sophie de "fille intègre" et affirmé qu'elle ne mettrait jamais le mari de Kate Middleton dans une situation compromettante.

Sophie Taylor était signée au sein de l'agence australienne Chadwick Models jusqu'à son départ en voyage.

Rentrée au Royaume-Uni suite à cette escapade en montagne, le prince William a repris son marathon d'obligations. Il a visité ce mercredi 29 mars le mémorial national d'Arboretum, dans la ville d'Alrewas.