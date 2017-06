Prince William : Une photo avec le prince George interpelle...

Tous les papas étaient à l'honneur le 18 juin dernier à l'occasion de la fête des Pères, et le prince William ne faisait pas exception à la règle. Pour marquer le coup, Kensington Palace a publié un montage sur son compte Instagram, proposant une première photo du prince William posant avec son père, le prince Charles, et son adorable petit frère, le prince Harry, ainsi qu'une seconde du prince William, cette fois dans le rôle du papa fan de son fils George. Le cliché ressorti des archives de la famille royale remonte à l'automne dernier, lorsque le duc de Cambridge a effectué un voyage officiel au Canada accompagné de sa ravissante épouse Kate Middleton et de leurs deux enfants, George et Charlotte.

Oui mais voilà, justement parce que le prince William est l'heureux papa d'un garçon et d'une fille, les internautes se sont offusqués de ne le voir poser qu'avec George dans les bras et non avec son petit prince et sa princesse à croquer Charlotte.