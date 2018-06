Princesse Adrienne de Suède : Si craquante à son baptême, Madeleine très fleurie

C'est dans les bras de sa mère Madeleine que la princesse Adrienne de Suède est apparue devant les photographes vendredi 8 juin 2018 pour un événement très attendu. Trois mois après sa naissance (elle avait pointé le bout de son nez le 9 mars dernier), la fillette a finalement été baptisée à Stockholm lors d'une cérémonie organisée au palais de Drottningholm.

Tout de blanc vêtue, la petite soeur de la princesse Leonore (4 ans) et du prince Nicolas (2 ans) affichait une moue des plus craquantes. Vêtue d'une robe printanière de la maison italienne Giambattista Valli, Madeleine de Suède était resplendissante. Coiffée d'une couronne de fleurs, la jeune mère de 36 ans a pris la pose au côté de son époux Christopher O'Neill et de leurs trois enfants.

Les autres membres de la famille royale étaient évidemment tous présents : le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, la princesse Sofia, son époux le prince Carl Philip et leurs enfants le prince Gabriel (9 mois) et le prince Alexander (2 ans), mais aussi la princesse Victoria, son époux Daniel Westling et leur fils Oscar (2 ans) avaient assuré le déplacement. Seule manquait à l'appel la princesse Estelle (6 ans), grande soeur d'Oscar, contrainte au repos pour cause de maladie.

Personnalités, politiques et membres de l'aristocratie ont été vus à leur arrivée au palais de Drottningholm, comme le skieur alpin Cedric Notz, ​la comtesse Marianne Bernadotte, la comtesse Natascha von Abensperg et sa soeur Milana Abensperg und Traun, ​l'historien Svante Lindqvist et son épouse Catharina, Jan Bjorklund, Ebba Busch Thor, Ulla Lofven et son mari, le Premier ministre Stefan Lofven. Les proches de la famille royale étaient aussi conviés comme Louise Gottlieb Thott, Dag Werner, Christoffer Cederlund, Jill Bernadotte af Wisborg et Bertil Bernadotte af Wisborg, Henry d'Abo et Tatjana d'Abo, Lovisa de Geer et William Soraa mais aussi Karolin A. Johansson et Lars-Erik Tindre.