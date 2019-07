Princesse Anne : La fille de la reine et son mari Tim Laurence en deuil

La princesse Anne et son mari Timothy Laurence sont en deuil : l'ancien officier de la Navy et ancien écuyer de la reine Elizabeth II a perdu sa mère Barbara, décédée à l'âge de 90 ans.

L'information est parue dans la rubrique nécrologique du quotidien The Telegraph, signalant que Barbara Alison Laurence (née Symonds), qui était "veuve de Guy et très aimée", s'est éteinte le 2 juillet 2019 dans une résidence médicalisée de Minchinhampton, tout près de Gatcombe Park, la résidence privée de la princesse royale dans le Gloucestershire. Mère de deux enfants, Jonathan (67 ans) et Tim (64 ans), ses obsèques seront célébrées le 20 juillet en l'église Saint-Gilles de Great Wishford. Le cortège funèbre se réunira ensuite au pub Royal Oak, dans la même commune, pour honorer sa mémoire. Plutôt que des fleurs, la famille a demandé à ceux qui souhaitent faire un geste pour témoigner leur compassion de faire un don à la Royal National Lifeboat Institution, association qui porte secours aux personnes en danger en mer et dont Timothy est un membre du conseil d'administration ainsi que le directeur des opérations.

Retraité depuis 2010 (avec le grade de vice-amiral) après avoir fait toute sa carrière dans la Marine britannique, comme son défunt père le capitaine de frégate Guy Stewart Laurence, Tim Laurence est depuis décembre 1992 l'époux en secondes noces de la princesse Anne, fille de la reine Elizabeth II et du duc d'Édimbourg. Ils s'étaient connus en 1986, quand Timothy, alors capitaine de corvette, était entré au service de Sa Majesté la reine Elizabeth II comme écuyer : le premier mariage de la princesse Anne, épouse depuis 1973 du capitaine Mark Phillips, père de ses enfants Peter Phillips et Zara Phillips (épouse Tindall), battait alors de l'aile ; en 1989, le tabloïd The Sun avait révélé l'existence d'une correspondance privée entre Tim et Anne et, le 31 août de la même année, la princesse royale et Mark Phillips annonçaient leur intention de divorcer – un divorce finalement prononcé le 23 avril 1992. Huit mois plus tard, le 12 décembre 1992, la princesse Anne se remariait avec Tim Laurence près de Balmoral (l'Église d'Écosse permettant les secondes noces pour les individus ayant divorcé). Ce dernier a été fait en 2008 aide de camp de la reine, à titre honorifique, et en 2011 Chevalier dans l'ordre royal de Victoria.

Le couple apparaît régulièrement ensemble sur les pelouses des sites de compétition équestre du Gloucestershire, notamment pour encourager Zara Phillips dans ses activités de cavalière ou de propriétaire/entraîneur de chevaux, et pour passer du temps avec les petits-enfants de la princesse - Savannah et Isla du côté de Peter Phillips, Mia et Lena du côté de Zara.