Princesse Claire de Luxembourg : Etonnante photo "feel good" pour ses 34 ans !

Après avoir vécu des moments difficiles, entre le deuil de la princesse Stéphanie, la disparition de la princesse Alix et le divorce houleux du prince Louis (la situation s'est heureusement apaisée), la cour grand-ducale de Luxembourg retrouve des couleurs et était même d'humeur particulièrement festive ces jours-ci...

Il y avait en effet de l'anniversaire dans l'air et la cour n'a pas manqué de célébrer coup sur coup les 34 ans de la princesse Claire, le 21 mars 2019, puis les 63 ans de sa belle-mère la grande-duchesse Maria Teresa, le lendemain. Et avec du style !

De manière très inattendue - et éminemment appréciable -, le service de presse de la famille grand-ducale a offert au public une photo d'un charme fou et plutôt euphorisante issue de sa "collection privée" pour marquer le 34e anniversaire de l'épouse du prince Felix, née Claire Lademacher : le très beau couple, marié depuis le 21 septembre 2013, y apparaît immortalisé dans la folie d'un soir de fête (vraisemblablement en septembre 2017 à Marbella lors du mariage de Marie-Gabrielle de Nassau et Antonius Willms), la princesse joyeusement lovée dans le creux de l'épaule de son mari, qui part d'un grand éclat de rire. Magnifique !

Une image certes étonnante, mais qui est un reflet fidèle des ondes positives et de la complicité que Felix et Claire dégagent. Parents de deux jeunes enfants, Amalia (qui aura 5 ans en juin) et Liam (2 ans), ils ont quitté en 2018 la Provence et le château Les Crostes, propriété viticole de la famille Lademacher où ils vivaient et travaillaient depuis leur mariage, pour s'installer à Francfort, en Allemagne, pays d'origine de la brillante jeune femme - titulaire d'un doctorat en bioéthique. Ils s'y trouvaient d'ailleurs en octobre 2017 lors de la visite d'Emmanuel Macron, qu'ils ont alors rencontré.