Princesse Estelle : Joyeuse pour ses 7 ans, avec Oscar... et Viktor !

En dépit de son jeune âge, la princesse Estelle de Suède s'installe déjà et de plus en plus dans la vie officielle de la monarchie. Ces dernières semaines, elle semble d'ailleurs avoir entamé un véritable apprentissage, sous l'impulsion de sa mère la princesse héritière Victoria : après avoir visité le Trésor du palais royal et sa bibliothèque, elle consacrait il y a quelques jours toute son attention au mobilier royal et au service qui en a la charge.

Son petit frère Oscar, qui aura 3 ans le 2 mars, était aussi de cette "sortie culturelle", mais on peut parier qu'il avait préféré, quelques jours plus tôt, sa visite d'une caserne de pompiers avec son père le prince Daniel.