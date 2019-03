Princesse Eugenie : Sa seconde robe de mariée dévoilée dans une photo inédite

Le 23 mars 2019, la princesse Eugenie a célébré ses 29 ans. À cette occasion, Zac Posen s'est saisi de son compte Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en image : le styliste américain a dévoilé une nouvelle photo d'Eugenie d'York lors de ses essayages pour sa seconde robe de mariée.

"De temps en temps, on rencontre quelqu'un qui vous enthousiasme. L'an dernier, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme qui possède une élégance naturelle, un coeur en or et un humour sophistiqué, a-t-il commenté. Mon studio et moi avons eu l'honneur (et le plaisir) de collaborer avec elle sur sa robe spéciale. Joyeux anniversaire !" Sur l'image, la cousine des princes William et Harry apparaît vêtue de la robe qu'elle portait pour la réception de son mariage avec Jack Brooksbank le 12 octobre 2018, à Windsor. Une création tout en douceur et fluidité inspirée d'une tenue que portait Grace Kelly dans le film La Main au collet (1955).