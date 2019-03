Princesse Madeleine : Adrienne a eu 1 an, douceur de vivre en Floride...

Les anniversaires se suivent et se ressemblent, dans la famille de la princesse Madeleine de Suède : quelques jours après avoir célébré le 20 février sur les réseaux sociaux – comme elle en a l'habitude – les 5 ans de sa fille la princesse Leonore, elle a récidivé à l'occasion du premier anniversaire de la benjamine des trois enfants qu'elle a eus avec son mari Christopher O'Neill. La princesse Adrienne a en effet eu 1 an le 9 mars 2018. À la clé, une ravissante photo dans la même atmosphère et une nouvelle tendre déclaration publique de sa maman...

"Il y a un an, tu venais au monde. Depuis le premier jour, tu as été le plus doux et le plus joyeux des bébés ! Joyeux anniversaire, Adrienne, nous t'aimons !", a ainsi écrit la fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède, en légende d'une image qui fleure une fois encore bon la douceur de la Floride, où elle est partie vivre l'an dernier : la demoiselle y apparaît en extérieur en robe en seersucker rose et blanc sans manches et toute joviale, illustrant bien le propos de Madeleine.

Au moment de basculer dans l'année 2019, c'était déjà sa petite dernière que Madeleine, également maman du prince Nicolas (qui aura 4 ans en juin), avait mise en avant pour ses voeux : "La meilleure chose qui me soit arrivée en 2018, Adrienne !", avait-elle alors écrit au côté d'une image typiquement scandinave. La fillette y apparaissait bien emmitouflée dans un paysage enneigé.