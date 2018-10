Princesse Madeleine: Pour Halloween, Leonore et Nicolas n'étaient pas en retard!

Après trois petites années en Europe, entre Londres (surtout) et Stockholm (occasionnellement), ce qui aura été plus qu'une parenthèse puisque deux autres enfants sont venus agrandir sa famille, la princesse Madeleine de Suède a décidé de renouer avec la vie aux Etats-Unis, qu'elle avait adoptée en 2010, s'installant à New York après la rupture dévastatrice de ses fiançailles avec l'infidèle Jonas Bergström. Huit ans après, aujourd'hui comblée par son mariage avec Christopher O'Neill et leurs trois enfants, la princesse Leonore (4 ans), le prince Nicolas (3 ans) et la princesse Adrienne (7 mois), la fille du roi Carl XVI Gustaf de Suède a choisi d'écrire le prochain chapitre de sa vie en Floride, comme cela a été officialisé au mois d'août dernier par la cour suédoise. Aucun souci d'adaptation pour ses bambins, déjà totalement dans le bain.

On a pu le vérifier avec les deux récentes publications de leur maman sur les réseaux sociaux. Après de longues semaines de silence, la princesse âgée de 36 ans s'est manifestée à deux reprises en octobre sur son compte Instagram. Le 8 octobre, elle se réjouissait d'avoir pu passer du temps entre mère et fille, ou plutôt entre mères et filles, à l'occasion du symposium de rentrée de Childhood USA, la branche américaine de la World Childhood Foundation créée et présidée par sa mère la reine Silvia. Cette dernière s'était déplacée à New York pour l'occasion avec Madeleine... et Adrienne, qui, toute mignonne, a fait une apparition inattendue dans les bras de sa maman ! Alors que la princesse Madeleine a fait comprendre qu'elle allait continuer son travail au service de la fondation et en faveur de la protection de l'enfance sur le sol américain, la présence des trois générations de la famille royale réunies montrait qu'elles ne prennent pas le sujet à la légère.