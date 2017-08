Princesse Madeleine : Retour radieux tandis que Leonore commence l'école

C'est avec un plaisir immense et non dissimulé que la princesse Madeleine de Suède inaugurait lundi 21 août à Göteborg les Championnats d'Europe de dressage et de saut d'obstacles 2017.

Au stade d'Ullevi, qui accueille pour la première fois depuis sa construction en 1958 une compétition de sports équestres, la fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia affichait un sourire radieux au moment de couper le ruban symbolique aux couleurs nationales, en présence de la secrétaire générale de la Fédération équestre internationale, Sabrina Ibañez.

Les occasions de voir la princesse Madeleine officier lors de grands événements de la vie publique en Suède se font rares depuis qu'elle s'est installée avec sa famille à Londres, où son mari Christopher O'Neill, avec qui elle a eu deux enfants (Leonore, 3 ans, et Nicolas, 1 an), dirige une société de services bancaires. Cela valait bien un post Facebook sur sa page personnelle, restée inhabituellement figée pendant près d'un mois, depuis qu'elle avait partagé la photo de vacances de la famille royale rassemblée au complet à la Villa Solliden, résidence d'été du souverain sur l'île d'Oland.