Princesse Marie : Divine à Paris, elle enchante le Noël danois du BHV Marais

"La France et le Danemark ont tellement de choses à partager" : ces mots - prononcés avec une gourmande conviction - sont ceux de Son Altesse Royale la princesse Marie de Danemark, et elle les incarne à merveille. Mercredi 15 novembre, c'est elle en effet que les deux nations, son ancienne et sa nouvelle patries, partageaient alors que le BHV Marais, au coeur de Paris, inaugurait son ambiance pour Noël 2017 - une ambiance danoise : "God Jul !"

Française d'origine, danoise depuis son mariage en 2008 avec le prince Joachim, la princesse Marie de Danemark avait accepté d'être la maîtresse de cérémonie du lancement des illuminations de la façade du grand magasin et de la révélation de ses vitrines de Noël, inspirées de l'univers merveilleux de Hans Christian Andersen. Au cours de cette soirée sous le signe de la convivialité, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités telles que les journalistes Augustin Trapenard et Frédéric Taddéi ainsi que la comédienne Alice Isaaz (ravissante dans un look non pas nordique mais nippon, l'héroïne du récent Espèces menacées a même exécuté une jolie révérence devant la princesse), elle a fait plus que cela : elle a communiqué son "hygge" (prononcer "hugueu" en aspirant le h), ce fameux état d'esprit positif typiquement danois, sorte de bien-être profond et intime que procure un moment agréable et qui n'a guère d'équivalent dans les autres langues.

Tout ce que nous, les Danois, associons à notre sport national, c'est-à-dire le "hygge"

De retour tout spécialement à Paris, sa ville natale, quelques mois après avoir reçu à Copenhague les insignes de la Légion d'honneur, Son Altesse la princesse Marie a fait une arrivée éblouissante sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où avait été installée une estrade faisant face à l'entrée principale du BHV Marais. Somptueuse dans un manteau noir agrémenté de cristaux faisant penser à des flocons de neige, l'heureuse maman de deux enfants (Henrik, 8 ans, et Athena, 5 ans) et belle-maman de deux autres (Nikolai et Felix) a détaillé ce qui rend à son sens le Noël danois si particulier et si réjouissant, sous le regard des médias et de dizaines de curieux qui s'étaient massés sur le trottoir opposé de la rue de Rivoli : "Aujourd'hui, a-t-elle dit, est un jour très spécial pour moi. Un jour où mon nouveau pays s'unit à mon ancien pays dans la célébration de la plus belle fête de l'année : Noël. Noël au Danemark est quelque chose de spéciale et magique : il n'y a pas de Noël sans bougies, feu de cheminée, chocolat chaud, décorations de Noël faites avec les enfants, et tout ce que nous, les Danois, associons à notre sport national, c'est-à-dire le "hygge". C'est certainement la première fois qu'un grand magasin parisien met l'accent sur le Noël danois et tout ce qui est danois. Je souhaite féliciter le BHV Marais pour cette belle initiative, qui me ravit en tant que danoise. Des pays différents ont différentes façons de célébrer Noël. Cette année, vous célébrez le "God Jul" - Joyeux Noël, en danois - à Paris, j'espère que vous apprécierez le Noël danois au tant que moi. La France et le Danemark ont tellement de choses à partager. Je déclare maintenant le God Jul / Joyeux Noël ouvert."

Puis, actionnant le bouton placé sur le pupitre, la princesse Marie a initié le show son (certains auront reconnu le fameux thème de la bande originale des Goonies !) et lumières marquant l'inauguration de la façade du BHV Marais, avant de prendre la direction du tapis rouge déroulé au pied de ses vitrines.

Réjouissances 100% made in Danemark, pour un "hygge" au top !

Escortée notamment par le maître des lieux, Alexandre Liot (directeur du BHV Marais), et Mme l'ambassadeur du Danemark en France, Kristen Malling Biering, mais aussi Philippe Houzé, Guillaume Houzé et Olivier Bron, respectivement président du directoire, directeur de l'image et directeur des réseaux des Galeries Lafayette, qui inauguraient quelques jours plus tôt le Noël "Spectacular Spectacular" des Galeries avec la participation de la chanteuse Beth Ditto, elle s'est attardée quelques instants devant les tableaux proposés, qui raviront petits et grands. On peut désormais y admirer entre autres, jusqu'à la fin des fêtes, un majestueux vol de cygnes sauvages, créatures qu'Hans Christian Andersen a racontées, mais aussi... découpées : l'auteur danois était en effet un expert en figures en papier, et, à l'intérieur du BHV Marais, un chalet baptisé "la petite maison du Danemark" fait la part belle à cette tradition des silhouettes découpées - des silhouettes à accrocher au sapin en faisant un voeu, dit-on...

Marie de Danemark y a d'ailleurs fait une étape de quelques minutes lors de son périple dans les allées et les étages du BHV Marais selon un itinéraire passant par les différents pop-up stores mettant à l'honneur produits et art de vivre danois : les jouets Lego, la bière Carlsberg, les thés et cafés Bodum ou encore les luminaires danois, sans oublier un petit arrêt improvisé devant une gondole proposant les best-sellers de Malene Rydahl, Heureux comme un Danois (Grasset, 2014) et Le Bonheur sans illusions (2017, Flammarion). L'auteure, par ailleurs ambassadrice de bonne volonté de la ville de Copenhague, y explore les facettes de ce bonheur de vivre envié de ses compatriotes et notamment ce fameux "hygge", le graal du for intérieur... Elle en dit quelques mots en préface du fascicule édité par le BHV Marais à l'occasion de son Noël danois.

Le parcours de la princesse s'est achevé au 7e étage, sur le toit-terrasse occupé par Le Perchoir, lieu bien connu - et bien couru - des Parisien(ne)s, avec sa vue imprenable. Là, elle a accordé quelques précieuses minutes à Purepeople.com, le temps de quelques confidences que vous découvrirez bientôt, avant de retrouver ses proches, dont son père Alain Cavallier, pour profiter de la soirée, entre mets scandinaves et ambiance musicale chaleureuse, assurée par l'artiste danoise Mai Lan Doky et son groupe NexTune.

GJ