Princesse Märtha-Louise : En couple avec un chaman, Durek, elle clame son amour

Bientôt trois ans après son divorce d'Ari Behn, épilogue inéluctable d'un mariage qui, au bout de quatorze années, s'était étiolé, la princesse Märtha-Louise de Norvège a trouvé son "âme soeur" et l'amour "inconditionnel", au point d'officialiser cette relation dans les règles de l'art 2.0 : révélation sur Instagram, long texte enflammé, photographies réalisées par un professionnel... On pourrait croire à des fiançailles royales !

La princesse Märtha-Louise amoureuse d'un chaman : un "petit ami" adoubé par la "soeur" Gwyneth Paltrow...

Étrangement – ou pas, l'étrangeté étant un peu sa marque de fabrique –, c'est à l'occasion de la fête des Mères aux États-Unis, dimanche 12 mai 2019, que la fille du roi Harald V et de la reine Sonja de Norvège a présenté son amoureux : Shaman Durek, un chaman dont semblent proches la très spirituelle actrice Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuk, qu'il qualifiait de "soeur" et de "frère" dans un post Instagram du 25 avril à l'occasion d'un moment "en famille" à Los Angeles.

"Quand on trouve son âme soeur, on le sait. J'ai eu la chance de trouver la mienne, a écrit la princesse Märtha-Louise, âgée de 47 ans et mère de trois filles issues de son union passée, Maud Angelica (16 ans), Leah Isadora (14 ans) et Emma Tallulah (10 ans). Shaman Durek a changé ma vie, comme il change celle de tant d'autres. Grâce à lui, j'ai réalisé que l'amour inconditionnel existe sur cette planète. Il m'accepte telle que je suis, sans doute ni peur. Il me fait rire plus que quiconque, a la plus profonde des sagesses à partager ainsi que tous les pans qui découlent de la diversité de son être. Je suis si heureuse et j'ai tellement de chance qu'il soit mon petit ami. Merci mon amour, pour m'avoir fait entrer aussi généreusement dans ta famille. Je t'aime, de cette éternité à la suivante."

Âmes soeurs "pour l'éternité... et la suivante" : haters, calmos !

Le message de la soeur du prince héritier Haakon de Norvège est ensuite augmenté de quelques développements directement destinés à ceux qui verraient d'un mauvais oeil, ou narquois, cette relation aussi incandescente qu'empreinte de spiritualité : "Et à ceux parmi vous qui ressentiront le besoin de critiquer : on se calme. Ce n'est pas à vous de choisir pour moi ni de me juger. Je ne choisis pas mon homme de manière à satisfaire le moindre d'entre vous ni la moindre norme ou case dans laquelle vous avez décidé, dans votre esprit, que je devais être. Je ne m'épanouis pas là-dedans, pas plus que je n'existe dans l'illusion que vous vous faites de moi. Mon choix, c'est l'amour qui me le dicte. C'est tout. C'est simple : Shaman Durek est un homme avec lequel j'aime passer du temps et qui me comble. Alors merci de respecter mes actes et mon choix de l'avoir pour partenaire. Tout ce que je sais pour le moment, c'est que nous nous aimons mutuellement et que je suis super heureuse. Passez un merveilleux dimanche de fête des Mères plein d'amour (pour les États-Unis) #amourinconditionel #nouvelamour #boyfriend #amoureuse."

Une mise au point dans laquelle on retrouve le refus du jugement, la remise en cause des normes sociales et les valeurs d'ouverture et de tolérance chères à Märtha-Louise de Norvège, dont le parcours très atypique n'a pas été sans l'exposer, précisément, aux jugements de l'opinion publique et aux controverses. Physiothérapeute de formation, fondatrice d'une école enseignant des méthodes de guérison alternatives et auteure de contes folkloriques entre autres activités, la princesse a souvent fait froncer quelques sourcils en revendiquant un don de communiquer avec les anges (mais pas avec les morts) et les animaux. Lesquels, eux, ne jugent pas, comme elle le soulignait par exemple en 2016 dans la revue Equilife, abordant son entente avec les chevaux, grand "refuge" de sa vie : "Le cheval ne se souciait pas de savoir si j'étais une princesse ou la fille d'à côté. Le cheval ne me jugeait pas d'après un statut ou un patrimoine comme beaucoup de gens l'ont fait, il réagissait simplement à moi. Sans arrière-pensées, sans flagornerie, sans jugement ni raccourci du fait que je sois une princesse. Si je lui envoyais les bons signaux, il faisait ce que je disais ; sinon, il ne le faisait pas. C'est aussi simple que ça. Je me suis vite rendu compte que les chevaux étaient aussi sensibles que moi. Qu'ils étaient aussi craintifs, méfiants, agaçants, courageux, spirituels, solides, forts et réceptifs que moi. Je les comprenais. Et je sentais qu'ils me comprenaient."

Le chaman Durek est sur la même longueur d'onde que sa "petite amie" et a simultanément publié un message tout aussi explicite et éloquent, accompagné d'autres images issues de la même séance photo dirigée par Daryl Henderson. "La vie s'enveloppe de grâce et de beauté quand on tombe amoureux, a écrit le guide spirituel sur son propre compte Instagram, vérifié, où il est suivi à ce jour par près de 120 000 abonnés. Quelque chose en nous devient plus doux, de manière indicible mais qu'on ressent au plus profond de notre âme. Et alors nos yeux voient plus clairement, soi-même et les autres, avec le même éclat que le coeur ressent." Et lui aussi, à son tour, se félicite de l'amour "inconditionnel" que la princesse Märtha-Louise lui porte, dans une "pure acceptation de son être multidimensionnel" : "Pas seulement le chaman, poursuit-il, mais aussi la femme en moi, l'homme fort en moi, le petit garçon, le jaguar, le scientifique et l'ange, et d'autres. Tous reçoivent l'amour de la Déesse, que j'honore et que je vénère. Dans ses bras, je peux pleurer quand je suis triste ou meurtri et rire de la vie et de ses maintes complexités. Une femme forte qui me permet d'être moi-même, sans jugement ni emprisonnement. Je suis libre quand je suis avec elle, libre d'être moi et d'aimer une femme qui est une lumière brillante de sagesse, de profonde grâce et d'immense beauté." Rien que cela.