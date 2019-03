Princesse Mary : Atout charme du Danemark en mission au Texas

Si c'est à Copenhague que la princesse Mary de Danemark prenait part vendredi 8 mars à une table ronde sur la question de l'égalité des sexes impliquant à la fois l'agence locale d'ONU Femmes, section des Nations unies basée à New York, et le Boston Consulting Group, réseau international à l'origine fondé dans le Massachusetts, les États-Unis l'attendaient : dimanche 10 mars 2019, l'épouse du prince héritier Frederik de Danemark et maman de quatre enfants s'est envolée pour le Texas et une visite officielle de trois jours, du 11 au 13.

Chargée d'assurer la promotion du Danemark et de ses principaux atouts économiques et culturels, la princesse Mary, partie sans son mari mais en compagnie d'une solide délégation, a entamé lundi 11 mars sa mission à Austin avec un petit-déjeuner studieux sur le leadership féminin et une réflexion sur la prochaine génération de femmes dirigeantes. La rencontre très matinale avait lieu à la House of Scandinavia, vitrine nordique éphémère faisant la part belle au développement durable installée au salon "South by Southwest" organisé dans la capitale régionale. Par la suite, Mary de Danemark a pris le temps de visiter l'événement et de découvrir en particulier les autres stands mettant le Danemark à l'honneur, s'initiant au passage à la réalité virtuelle, casque sur la tête.

Puis, à l'heure du déjeuner, la belle-fille de la reine Margrethe II a mis l'accent sur la gastronomie danoise, un autre secteur majeur de son pays d'adoption, elle qui est d'origine australienne. Elle a ainsi assisté à la démonstration "Gastronomie danoise : une expérience Michelin" axée, là encore, sur l'utilisation d'ingrédients issus d'une philosophie durable. Elle avait par la suite rendez-vous avec le gouverneur texan Greg Abbott dans sa résidence.

Après quoi, coup de projecteur sur la mode, évidemment – un autre atout phare du Danemark, dont elle est une ambassadrice très investie. En l'occurrence, une performance artistique intitulée "Tow with the Flow" engageait une réflexion sur la durabilité dans l'univers de la création et de la production de vêtements. Son après-midi d'engagements s'est achevé en musique, à nouveau à la House of Scandinavia, où le Festival de Roskilde présentait un showcase de cinq groupes nordiques susceptibles de pénétrer le marché américain.

Cette première journée chargée sur le sol américain s'est terminée par une réception au même endroit. Mardi 12 mars, la princesse devait quitter Austin pour Houston, notamment dans le cadre d'une coopération entre la ville et le Danemark sur des idées et technologies innovantes face au changement climatique.