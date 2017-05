Princesse Mary de Danemark : Duel mode avec la princesse Victoria de Suède

Le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark ont entamé depuis lundi 29 mai 2017, une visite officielle chez leurs voisins de Suède. Le couple princier a été reçu comme il se doit par la princesse Victoria et son époux Daniel.

Le début de cette visite a été donné au centre de conférence Münchenbryggeriet, à Stockholm, où se tenait sur deux jours un événement nommé Liveable Scandinavia, qui accueillait des dizaines d'entreprises danoises menant une activité commerciale en Suède et ayant pour but de renforcer et améliorer les modes de vie en Scandinavie. L'occasion pour la princesse Victoria, en tailleur, chemisier à motifs et escarpins rouges, de discuter avec des entrepreneurs et de les encourager dans leur démarche. Malgré l'aspect business, la bonne humeur était présente comme en témoignait son sourire et celui de la princesse Mary, ravissante en tailleur blanc. Les deux femmes ont aussi pris part à une visite à la boutique de joaillerie Olen Lynggaard.

Le soir venu, Mary et son époux le prince Frederick recevaient Victoria et son mari Daniel, à la salle de spectacle Eric Ericsonhallen, toujours dans la capitale, pour un dîner officiel. Sur le tapis rouge de la soirée, Mary est apparue dans une robe bleue à dentelles un peu vieillotte alors que Victoria avait opté pour une robe fleurie assez criarde... Heureusement, le 30 mai, alors qu'une rencontre était cette fois organisée à l'ambassade du Danemark, la princesse Mary a fait sensation grâce à une très élégante robe noire à motifs et un chic léger manteau blanc. La journée s'est ensuite poursuivie au magasin Illums Bolighus. Que d'aventures chez les têtes couronnées...

