Princesse Mary de Danemark : Icône glamour au Japon, elle varie les styles

150 ans, ça se fête, qu'importe les kilomètres ! Du 8 au 12 octobre 2017, le prince héritier Frederik et la princesse Mary de Danemark se sont rendus en visite officielle au Japon pour y célébrer les 150 ans de relations diplomatiques entre leurs deux nations. Au programme : rendez-vous culturels, rapprochements commerciaux dans des domaines - santé, gastronomie, design - où le pays scandinave fait valoir son excellence... et démonstrations de style de la princesse.

Le Danemark s'est invité à Tokyo pour le début de leur séjour, dimanche 8 octobre, qui les a vus participer au Denmark Festival & Walkathon organisé dans la capitale nippone par la filiale locale de la marque de chaussures danoises ECCO et Novo Nordisk. En tenue très décontractée, le couple princier, qui avait été accueilli par le prince héritier Naruhito et son épouse la princesse Masako, a pris part au festival mettant le mode de vie danois à l'honneur ainsi qu'à une promenade de 5,7 kilomètres (dont les bénéfices allaient à deux associations) comme il en a lieu une par an à Copenhague - on y voit habituellement la comtesse Alexandra de Frederiksborg, ex-femme du prince Joachim, avec leurs fils le prince Nikolai et le prince Felix. Cette première journée était ponctuée par une réception à l'ambassade de Danemark au Japon placée sous le signe de l'art.