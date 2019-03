Princesse Mary : Le jour où Frederik a perdu son alliance...

Frederik de Danemark aura mis du temps à passer aux aveux - les faits sont d'ailleurs sans doute prescrits ! -, mais, à l'approche de son 15e anniversaire de mariage avec la princesse Mary, l'héritier du trône s'est délesté d'un poids : il a publiquement avoué avoir perdu son alliance...

Ne cherchez pas en vain la trace d'un anneau disparu à l'annulaire du fils aîné de la reine Margrethe II de Danemark, car il a depuis longtemps été remplacé. La mésaventure, que l'intéressé vient seulement de révéler dans des confidences accordées à la revue danoise Svensk Damtidning au cours de sa mission économique au Canada début mars 2019, s'est en effet produite en 2008 à l'occasion d'un séjour en Floride : Frederik s'adonnait alors à sa passion pour la plongée sous-marine dans la barrière de corail des Keys. C'est très probablement là que l'alliance que Mary lui avait passée au doigt quatre années plus tôt, le 14 mai 2004, lors d'une cérémonie en la cathédrale de Copenhague a glissé et s'est perdue dans les fonds marins. Le prince ne s'en est rendu compte que plus tard, affolé. On imagine la bouffée de chaleur qu'il a alors ressentie !

Heureusement pour lui, il restait de l'or dans la mine de Nalunaq, au Groenland, dont provenait le métal qui avait servi à fabriquer leurs alliances, réalisées par la maison de joaillerie historique P. Hertz, titulaire de l'agrément royal. Et il a pu ainsi en obtenir une nouvelle identique à la première. "C'était une chance fabuleuse qu'il en reste. Maintenant, j'enlève toujours mon alliance lorsque je fais de la plongée", a-t-il déclaré, rieur, à Toronto lors d'un événement de promotion commerciale du Danemark et du Groenland. Quelques jours plus tard, la princesse Mary partait de son côté vanter les mérites danois en matière de développement durable, de gastronomie et de culture lors d'une mission sans son époux au Texas.

Le prince Frederik sait toutefois qu'il n'a plus de joker : la fameuse mine d'or groenlandaise a fermé en 2013...