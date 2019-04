Princesse Mary : Ses jumeaux Vincent et Josephine à la rencontre des pandas

Deux nouveaux pensionnaires vedettes ont fait en ce mois d'avril 2019 leur arrivée au zoo de Copenhague, l'un des plus anciens d'Europe et l'une des principales attractions touristiques du pays : arrivés jeudi 4 avril 2019 dans la capitale nordique après un long trajet en avion (et une escale à Pékin) depuis Chengdu en Chine, les pandas Mao Sun, femelle née le 26 juillet 2014, et Xing Er, mâle né le 23 août 2013, ont officiellement été présentés quelques jours plus tard et ont pris leurs quartiers dans leurs nouveaux pénates.

Mercredi 10 avril, la reine Margrethe II de Danemark, accompagnée par sa belle-fille la princesse héritière Mary, était présente pour l'inauguration de l'espace spécialement conçu pour accueillir les nouvelles stars du zoo de Copenhague, en présence de nombreux invités, parmi lesquels des personnalités chinoises et des hommes d'affaires danois. Elles ont ainsi pu découvrir en avant-première les installations pensées par le cabinet d'architecture BIG-Bjarke Ingels Group, qui a conçu un bâtiment en forme de yin et de yang composé de trois enclos, et avoir un premier aperçu de ses occupants, que la monarque scandinave a reçus en cadeau du président chinois lors de sa visite d'État en 2014.

La présentation officielle au public de Mao Sun et Xing Er n'avait lieu que le lendemain et, pour l'occasion, la princesse Mary de Danemark, qui assume depuis la mort de son beau-père le prince Henrik le patronage du zoo, était de retour sur place dès 9 heures du matin le jeudi 11 avril, cette fois avec ses deux plus jeunes enfants, le prince Vincent et la princesse Josephine, dont la venue n'avait pas été annoncée au préalable. Accueillis ainsi que leur maman par le directeur du parc zoologique, Jørgen Horwitz, les jumeaux, qui ont fêté en janvier leur 8e anniversaire, ont commencé par dénouer un cordon rouge pour marquer symboliquement l'ouverture du zoo au public – de nombreux visiteurs se trouvaient déjà là, piaffant d'impatience – avant de se diriger vers le fameux enclos des pandas. Ils se sont fait un plaisir de lancer quelques friandises à Xing Er et Mao Sun, évidemment ravis d'avoir quelque chose à grignoter.

Avant de repartir, Vincent et Josephine ont posé avec un faux panda, mascotte que la jeune fille a adorablement gratifiée d'un gros câlin, comme on peut l'observer dans le reportage du média danois Billed Bladet. Peut-être reviendront-ils prochainement avec leur grand frère le prince Christian et leur grande soeur la princesse Isabella, qui étaient absents, tout comme leur père le prince héritier Frederik, lequel se déplaçait sur le porte-avions Charles-de-Gaulle deux jours plus tôt.