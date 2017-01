Princesse Salwa (Kendra Spears) : Maman d'un petit garçon avec le prince Rahim

Née Kendra Spears à Seattle (Etats-Unis) en 1988 et diplômée de sociologie de l'Université de Washington, la jeune maman a délaissé sa carrière florissante dans le mannequinat, après avoir défilé pour les plus grandes maisons, posé pour les plus grands photographes, fait les couvertures des plus chic magazines (Vogue, Numéro...) et représenté les marques les plus prestigieuses (Prada, Calvin Klein, Armani, Moschino) dans des campagnes publicitaires, pour épouser le prince Rahim, de 17 ans son aîné.

Le mariage du couple a été célébré le 31 août 2013 à Genève et Kendra est devenue ce jour-là la princesse Salwa Aga Khan. Le prince Rahim est le fils aîné du prince Karim Aga Khan IV et de sa première épouse la begum Salimah (née Sarah Frances Croker-Poole, elle aussi mannequin à l'origine). Un père qui est devenu à seulement 20 ans le 49e imam des Nizârites en 1957 par la volonté expresse de son grand-père et prédécesseur Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan III. Outre le prince Irfan et son petit frère le prince Sinan, l'Aga Khan IV a aussi pour petits-enfants Sara et Iliyan, dont la mère est sa fille aînée, la princesse Zahra. Quant au prince Hussain, autre fils issu de son mariage avec la bégum Salimah, il n'a pas d'enfant et a divorcé en 2013 de sa compagne la princesse Khaliya.

Lui-même divorcé de son épouse en secondes noces, la bégum Inaara, l'Aga Khan IV est également père du prince Aly Muhammad, qui aura 17 ans en mars, né de cette union. Homme d'affaires et philanthrope engagé dans de nombreuses causes humanitaires à travers le monde via l'Aga Khan Development Network (un réseau pour lequel travaille le prince Rahim, diplômé de Brown), éminence du monde des courses hippiques et de celui de l'architecture, il est installé dans son domaine d'Aiglemont, proche du château de Chantilly. En France, il est commandeur de la Légion d'honneur et dans l'ordre des Arts et des Lettres.