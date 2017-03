Princesse Sofia de Suède : Boxeuse sexy sous le regard de Carl Philip

La duchesse Catherine de Cambridge n'était pas la seule figure royale à passer la Saint-Patrick sur le terrain ni à marquer l'occasion avec un clin d'oeil vestimentaire : tandis que Kate, en manteau vert Catherine Walker, se joignait à William pour distribuer les trèfles aux Irish Guards avant de gagner Paris pour leur visite officielle mémorable, la princesse Sofia de Suède était de son côté escortée par son époux le prince Carl Philip à Husby, dans la banlieue de Stockholm, et elle aussi avait choisi d'honorer la célébration chrétienne irlandaise.

Si la mission du jour consistait à inaugurer un nouveau centre de loisirs, la princesse Sofia n'avait cette fois encore pas sacrifié l'élégance, s'affichant dans un pimpant pull vert menthe légèrement transparent disponible chez COS (marque du groupe H&M que Kate Middleton ne méconnaît pas), porté avec une jupe longue taille haute soulignant sa silhouette parfaite, bientôt un an après la naissance, le 19 avril 2016, de son premier enfant, le prince Alexander. Il a d'ailleurs été question de lui lorsqu'une femme présente dans l'assistance a demandé de ses nouvelles : "il commence à se mettre debout", lui a volontiers confié la princesse de 32 ans, toujours très abordable lors de ses engagements publics.

Effectivement volontaire, la princesse Sofia ne s'est pas privée, malgré son look étudié et ses talons hauts, de s'initier avec enthousiasme à la boxe dans les locaux de la base de loisirs, qui s'adresse aux jeunes défavorisés et marginalisés. Une action qui rappelle celle de sa propre association, Project Playground, qui permet aux enfants démunis d'Afrique du Sud, en particulier dans la ville du Cap, de découvrir diverses activités épanouissantes. Le prince, lui, ne s'y est pas essayé, peut-être encore fourbu de ses efforts précédents : quelques heures auparavant, il participait à un exercice militaire en tant que réserviste dans la Marine.

Après l'effort, le réconfort : dans la cuisine du centre, où sont préparés mets et pâtisseries à partir de produits approchant la date de péremption, le prince Carl Philip, gastronome habitué du concours du Bocuse d'or, et son épouse ont pu engloutir quelques douceurs. Ils ont prononcé un bref discours à deux voix avant de couper ensemble le ruban inaugural.