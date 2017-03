Princesse Sofia de Suède : Visite à l'hôpital pour son grand retour

À l'instar de sa belle-soeur la princesse héritière Victoria, la princesse Sofia de Suède n'a guère été en vue depuis le début d'année 2017. À part sa présence au côté de son mari le prince Carl Philip le 1er février dernier pour le lancement d'un programme de podcasts destinés à aider les parents face aux problématiques de l'usage des réseaux sociaux par leurs enfants, on imagine qu'elle consacre l'essentiel de son attention à leur fils, le prince Alexander, qui fêtera son premier anniversaire le 19 avril.

Âgée de 32 ans et entrée dans la famille royale suédoise en juin 2015 par son mariage avec le fils du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, la princesse Sofia faisait son retour événement jeudi 9 mars 2017 pour une mission en solo, chargée d'inaugurer le nouvel hôpital Södertälje à Stockholm. Après avoir étrenné l'an dernier ses fonctions de présidente d'honneur de l'hôpital et de l'école d'infirmières Sophiahemmet, rôle qu'assuma pendant plus de quarante ans la princesse Christina, laquelle se bat actuellement contre une leucémie, la jeune femme confirme sa prédilection pour les actions dans le domaine de la santé.

À l'issue d'une cérémonie de bienvenue en musique animée par l'école culturelle Södertälje, la princesse Sofia a salué dans son discours inaugural "l'importante pièce du puzzle" que le nouvel hôpital, issu de la rénovation exhaustive de l'établissement fondé en 1907, constitue dans une région de Stockholm confrontée à des problématiques démographiques du fait de son expansion. Ravissante dans un ensemble noir et un haut à pois, elle a fait la visite des installations ultramodernes, découvrant avec intérêt les urgences, la radiologie, la maternité ou encore les blocs opératoires.