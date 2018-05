Princesse Victoria: Ses enfants Estelle et Oscar craquants en champions du monde

Après avoir fêté les beaux jours à travers quatre magnifiques nouvelles photos officielles dévoilées le week-end dernier par la cour suédoise, la princesse Estelle et le prince Oscar de Suède ont trouvé autre chose à célébrer : un titre de champions du monde !

Lundi 21 mai 2018, la princesse héritière Victoria de Suède et son mari le prince Daniel ainsi que le prince Carl Philip accueillaient au palais royal Drottningholm, à Stockholm, l'équipe nationale de hockey sur glace, fraîchement auréolée d'un nouveau sacre mondial décroché la veille à Copenhague, au Danemark, au bout du suspense. Tenante du titre, la "Tre Kronor" (Trois couronnes) comme on la surnomme, a été poussée jusqu'aux tirs au but par la Suisse mais est parvenue à réaffirmer sa suprématie et glaner le onzième titre mondial de son histoire.

Une sacrée performance que les deux enfants du couple héritier ont eux aussi voulu saluer ! La princesse Estelle, 6 ans, et le prince Oscar, 2 ans, vêtu du maillot de l'équipe nationale, participaient ainsi à la réception et ont pris la pose avec les champions du monde et leur imposant trophée.

Très impliqué dans le domaine sportif, le prince Daniel, qui dirigeait une chaîne de salles de fitness avant son mariage avec la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf de Suède, aime de temps à autre emmener ses enfants avec lui dans les tribunes des enceintes sportives.