Princesses Beatrice et Eugenie : Oiseaux de nuit avec leur mère Fergie

Fut un temps où ses filles vivaient à New York et où il fallait à Sarah Ferguson traverser l'Atlantique pour passer du temps avec elles. Mais à présent que sa cadette la princesse Eugenie, 27 ans, est solidement amarrée à Londres et à la faveur de l'emploi du temps toujours aussi flou de l'aînée Beatrice, 28 ans, l'ex-épouse du prince Andrew profite de toutes les occasions pour reformer leur trio.

Fergie, Bea et Eugenie, récemment promue directrice de la galerie d'art où elle travaille, se sont ainsi signalées à deux reprises en l'espace de 24 heures cette semaine. Mardi 25 avril, elles ont dîné ensemble, en toute discrétion même si les photographes ont eu vent de leur présence, dans un chic établissement du chic quartier de Mayfair : le... Chucs. Un dîner à un horaire assez tardif étant donné que la princesse Beatrice, célibataire depuis l'an dernier et dont la carrière pose toujours autant question, assistait au préalable au Connaught Hotel à la soirée de lancement de la collection Mrs Alice, signée par son amie Alice Naylor-Leyland, pour la marque de chaussures French Sole.

Puis, mercredi 26, le trio prenait part dans la City à l'inauguration de The Ted, nouvel établissement très select du groupe Soho House, une enseigne que Meghan Markle, compagne du prince Harry, connaît plutôt bien.