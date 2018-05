Priscilla (The Island Célébrités) amaigrie et attaquée : "On avait aucun répit"

C'est parti ! Mardi 15 mai 2018, M6 diffuse le premier épisode de son édition spéciale Célébrités de The Island à 21h. À l'occasion de ce lancement, Priscilla Betti, qui a embarqué avec dix autres personnalités pour la jungle du Panama, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com !

D'entrée de jeu, la chanteuse de 28 ans à qui l'on doit les tubes Tchouk Tchouk Music, Bric à brac ou Regarde-moi a expliqué à propos de cette participation : "J'ai accepté car c'était la première fois que je pouvais être confrontée à une vraie aventure humaine sans filtre, sans rien. J'étais en recherche de mes limites, de voir ce que je pouvais faire en milieu naturel." Et Prissou de poursuivre sur ce qui a justement été le plus dur à vivre en pleine nature... les attaques de moustiques : "Je pense que ça a été les chitras, les moustiques qui nous ont piqués constamment. Ça, ça été vraiment difficile pour moi. Ça aurait été une des raisons pour lesquelles j'aurais pu abandonner l'aventure car en fait on n'avait aucun répit ! Jour et nuit, par n'importe quel temps, ils étaient là. Sur la plage, dans la forêt, partout... C'était horrible !"

Quand elle n'était pas attaquée par les moustiques – tout comme Lââm qui a été littéralement défigurée ! –, Priscilla a également dû se trouver à manger... La jolie chanteuse s'est même résolue à manger de la pâtée pour chien tant elle était affamée. "C'est vrai, on me voit me nourrir... Les garçons ont trouvé ça sur la plage, ils l'ont ramenée au camp en espérant que personne n'y touche et, au final, quand on est dans une situation comme ça où l'on a faim et que l'on mange que de la coco depuis des jours et des jours, oui on a ouvert la boîte et j'ai pas été la seule à ne manger ! Pour le coup quand vous avez rien dans l'estomac, c'est très bon !" Et d'ajouter sur sa forme physique au sortir du tournage : "J'ai perdu 4 ou 5 kilos... que j'ai repris peut-être ! (Rires) Parce que je me suis nourrie de nouveau, je dors bien comme avant, je n'ai pas eu de séquelles par rapport à cette aventure Mais j'ai mis un peu de temps à m'en remettre..."



Julien Perret

