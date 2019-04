Prix Patrick Dewaere et Romy Schneider : Lauréats et perdants réunis en beauté

Fin du suspense, le nom des lauréats des prix qui portent le nom des icônes du cinéma Patrick Dewaere et Romy Schneider ont été dévoilés le 29 avril 2019 à Paris : il s'agit de Diane Rouxel, révélée par La Tête Haute, et Philippe Katerine, gagnant du César du meilleur second rôle pour Le Grand Bain en février dernier. Ils succèdent à Adeline D'Hermy (Marilyne) et Nahuel Perez Biscayart (120 Battements par minute).

Certes, il y a des vainqueurs et des perdants, mais l'événement se fait dans une ambiance joviale et détendue en présence de tous les nommés, comme lors de l'annonce de la cérémonie il y a quelques semaines. Ainsi, Félix Moati et William Lebghil pour les hommes étaient également de la fête, tout comme Alice Isaaz pour la gent féminine. L'héroïne de Mademoiselle de Joncquières a fait le déplacement, à l'inverse de la troisième nommée, Lily-Rose Depp. Dommage que la fille de Vanessa Paradis n'ait pas pu venir, en souvenir de ce prix que sa mère avait reçu en 1990 à l'époque de Noce blanche. Vivant entre la France et les Etats-Unis, pays de son papa Johnny Depp, elle est actuellement en tournage du film de science-fiction Dreamland avec Evangeline Lilly.

Diane Rouxel a eu le grand plaisir de retrouver son partenaire du film Volontaire, Lambert Wilson. L'acteur français a pu chaleureusement féliciter sa partenaire du drame signé Hélène Fillières et dans lequel la jeune comédienne confirme tout son talent. Philippe Katerine a trinqué avec ses concurrents mais amis Félix et William. Le premier a tourné avec lui dans Le Grand Bain et le deuxième, impeccable dans Première Année, a terminé avec M. Katerine le tournage de Yves, qui sera présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019.