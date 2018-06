Prix Romy Schneider et Patrick Dewaere : Les lauréats du cru 2018 révélés...

Ils succèdent à Lou de Lââge et Vincent Lacoste, sacrés en 2016. Après une année d'absence, la nouvelle édition du Prix Romy Schneider et Patrick Dewaere, cérémonie qui récompense les espoirs du cinéma français, a fait son grand retour, honorant respectivement les acteurs Adeline d'Hermy (31 ans) et Nahuel Pérez Biscayart (32 ans).

Lundi 11 juin 2018, c'est dans les locaux de l'hôtel Lancaster, établissement cinq étoiles situé dans le 8e arrondissement de Paris, que s'est tenu l'événement. 530e Sociétaire de la Comédie-Française, Adeline d'Hermy a été révélée au cinéma en 2014 dans Yves Saint Laurent de Jalil Lespert. L'an dernier, elle avait été à l'affiche en premier rôle de Maryline de Guillaume Gallienne. Ce dernier était d'ailleurs présent à ses côtés lors de la remise du Prix Romy Schneider.

De son côté, l'Argentin Nahuel Pérez Biscayart a été récompensé le 2 mars dernier par le César du meilleur espoir masculin pour 120 battements par minute de Robin Campillo, Grand prix du jury du Festival de Cannes en 2017. Depuis, il s'est illustré dans Si tu voyais son coeur, long métrage de Joan Chemla.

Outre Guillaume Gallienne, d'autres personnalités avaient assuré le déplacement pour féliciter Adeline d'Hermy et Nahuel Pérez Biscayart, comme le réalisateur Benoît Jacquot (qui avait dirigé l'acteur dans Au fond des bois en 2010), Vanessa Modely, Sakina Shbib, Fanny Bastien, Benjamin Lavernhe et Andréa Ferréol.