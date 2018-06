Priyanka Chopra et Nick Jonas in love ? Les deux stars jouent avec le feu...

C'est la love story qui agite le plus la Toile en ce moment. Priyanka Chopra et Nick Jonas seraient en couple ! Depuis fin mai 2018, les fans comme les médias s'interrogent sur la possibilité que la star de Quantico et l'ex-Jonas Brothers soient ensemble. Il faut dire que l'actrice indienne, qui avait fait sensation au mariage de son amie Meghan Markle avec le prince Harry, en joue aussi et ne dément pas.

Direction Instagram pour voir que nos présumés tourtereaux flirtent virtuellement et s'amusent à titiller leurs fans. Nick Jonas, 25 ans, avait lancé les hostilités en s'avouant dingue de la belle Miss Monde 2000 – elle a dix ans de plus que l'acteur vu dans Jumanji. Sur une photo postée par la belle Indienne, il écrit "ce sourire" affublé d'un coeur rouge alors que Priyanka apparaît hilare et sur le point d'engloutir un énorme burger.

Quatre jours plus tard, mercredi 6 juin, c'est à Nick Jonas de poster une vidéo où il apparaît non loin d'un adorable koala. Ce qui fait ironiser Priyanka : "Qui est le plus mignon ? LOL."

S'il y a de l'amour dans l'air, Priyanka Chopra et Nick Jonas ne devraient pas tarder à l'officialiser. On les sait proches depuis longtemps. En mai 2017, ils avaient posé ensemble au Met Gala. Le chanteur pop avait déclaré qu'ils s'étaient rencontrés grâce à un ami commun, "avec qui elle a joué dans Quantico, un certain Graham", sûrement en référence à l'acteur Graham Rogers, qui a aussi joué dans Manipulation en 2015 avec Nick.

À l'époque, invitée dans le Jimmy Kimmel Live!, Priyanka Chopra avait été taquinée sur son cavalier au Met. "Vous sortez avec Nick Jonas ? Il a 11 ans, non ?", s'était empressé de questionner Jimmy Kimmel. "On portait tous les deux du Ralph Lauren, alors on a décidé d'y aller ensemble", a rétorqué Priyanka qui ne lui a "pas demandé son âge". "11 ans ?", a-t-elle poursuivi. "Oui, il a 11 ans", a enchaîné l'animateur en rigolant. Ce à quoi la comédienne avait répondu plus sérieusement : "On était à la même table, vous savez, on se connaît. Alors on s'est dit : 'Tu sais quoi, on n'a qu'à y aller ensemble.' Et j'ai dit : 'D'accord, allons-y ensemble' et c'est ce qu'on a fait."