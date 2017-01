Priyanka Chopra : La star de Quantico aux urgences

Grosse frayeur pour la star indienne Priyanka Chopra ! L'actrice de 34 ans a fait une chute impressionnante sur le tournage de sa série Quantico et a dû être transportée à l'hôpital le 12 janvier, indique le site TMZ.

Selon des sources, la future "méchante" de l'adaptation au cinéma d'Alerte à Malibu est allée aux urgences après avoir glissé jeudi soir et être tombée sur la tête lors d'une cascade. Elle souffrirait d'une commotion cérébrale. Après avoir été examinée et soignée, la jeune femme a quitté l'établissement pour se reposer chez elle.



Sans surprise, elle n'a pas pu se rendre à un événement prévu le 13 novembre pour la promotion de sa série. Son représentant a ainsi déclaré : "Oui, nous pouvons confirmer qu'il s'agissait d'un accident mineur et qu'elle reviendra au travail après le week-end."