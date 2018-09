Procès de Booba et Kaaris : Débat au point mort malgré des excuses...

Ils étaient tous les deux au rendez-vous pour leur procès suite à la violente bagarre qui les a opposés dans un hall d'embarquement à l'aéroport d'Orly, le 1er août 2018. Alors que le verdict est encore loin d'être prononcé, Booba et Kaaris ont montré des visages bien différents. Et pour l'heure, l'avantage est au rappeur Kaaris. Ce dernier a présenté des excuses ce jeudi 6 septembre à l'ouverture du procès devant le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne).

"C'est pas bien ce qui s'est passé en fait, je présente mes excuses aux personnes choquées par les images, a-t-il déclaré à la barre, en préalable à l'examen de l'affaire. Quelques minutes avant, je faisais des photos avec des familles. (...) Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas à l'origine de cette rixe", a poursuivi le rappeur et père de famille, prônant désormais "l'apaisement" mais maintenant la même version depuis le début : "J'ai donné des coups pour me défendre". Kaaris a été le seul à parler directement à la barre.

C'est stupide de se battre dans un aéroport, j'aurais aimé que ça se passe autrement

Booba, chemise à carreaux, n'a tout d'abord fait aucun commentaire à la barre et a simplement répondu "non" quand la présidente lui a demandé s'il avait des déclarations à faire. Marqué par la présence de nombreux fans à l'extérieur de la salle et une forte présence policière, le procès des deux rivaux a subi un faux-départ. Le tribunal n'avait pas prévu de traducteur pour un proche de Booba, le rappeur Gato Da Bato. Ce n'est qu'après cette interruption que le Duc de Boulogne est sorti de son silence. "J'ai vu Kaaris qui bloquait la route, en face de moi au milieu du couloir, et je savais ce qui allait se passer parce qu'il avait dit dans une vidéo qu'il allait boire mon sang, donc à ce moment-là je m'attends à une attaque" a expliqué Booba, invoquant "un coup d'intimidation". "C'est stupide de se battre dans un aéroport, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je me suis senti encerclé", a-t-il rajouté.

Du côté des témoignages, par la voix de leurs avocats, les neuf autres prévenus reconnaissent avoir porté des coups mais uniquement pour se défendre des coups portés par les autres. Ce seront donc les vidéos qui seront déterminantes afin de rendre un jugement sur cette rixe à Orly qui a déjà valu trois semaines de détention provisoire à Booba et Kaaris.

Les deux hommes, qui se connaissent bien pour avoir collaboré par le passé, sont poursuivis pour violences aggravées et vols en réunion, avec neuf membres de leurs clans respectifs impliqués dans la bagarre. Tous risquent jusqu'à 10 ans de prison.