Procès des frères Karabatic : Prison avec sursis pour les champions du monde

Ce mercredi 1er février – quelques jours seulement après la grande finale du Mondial de handball remportée par l'équipe de France –, la cour d'appel de Montpellier a rendu son verdict dans l'affaire des paris concernant un match présumé truqué de 2012. Nikola et Luka Karabatic ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis et à 10 000 euros d'amende chacun rapporte l'AFP. Les deux frères, qui comparaissaient aux côtés de 14 coprévenus, avaient été condamnés en première instance à 10 000 euros d'amende pour Nikola et 15 000 euros pour Luka. Tandis que Nikola Karabatic a toujours nié toute implication dans l'affaire, Luka a reconnu avoir parié.

Également entendues lors du procès en appel qui s'était ouvert en novembre dernier, les compagnes de Nikola et Luka Karabatic ont elles aussi été condamnées à 10 000 euros d'amende. Lors de son passage devant le juge, Géraldine Pillet – la compagne de Nikola Karabatic – avait déclaré : "Il n'était pas au courant que j'allais parier." De son côté, Jeny Priez – la compagne de Luka Karabatic – avait confirmé sa participation aux paris. "Je savais que je faisais quelque chose de pas très correct, j'avais la sensation de faire une bêtise", avait-elle confessé.



La plus lourde peine – 4 mois de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende – vise le buraliste Nicolas Gillet, considéré comme l'un des pivots de l'affaire avec le joueur serbe Mladen Bojinovic, qui a quant à lui écopé de 4 mois de prison avec sursis et de 20 000 euros d'amende.

Le coeur de l'affaire portait sur les paris passés à la mi-temps d'un match disputé et perdu en mai 2012 par Montpellier – l'équipe des frères Karabatic – face à Cesson. La justice soupçonnait les joueurs montpelliérains d'avoir truqué le match pour remporter leurs paris. Montpellier, déjà sacré champion de France, était privé pour ce match de plusieurs joueurs, dont les frères Karabatic, tandis que Cesson tentait d'éviter la relégation en division inférieure.